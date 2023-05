﻿Florian Sump von Deine Freunde über das neue Album „Ordentlich durcheinander“

Hannover. Die Tochter hat er in die Kita gebracht, den Sohn in die Schule und er hat wie jeden Morgen Schwimmbad und Sauna einen Besuch abgestattet. Erfrischt sitzt Florian Sump (41) von Deine Freunde im Studio, um über das neue Album „Ordentlich durcheinander“ zu sprechen.

Auf dem Album begrüßen Sie die Kinder mit dem ersten Lied „Wir holen euch ab“ und verabschieden andere mit dem letzten „Schon bist du in der Pubertät“ – mit weinendem Auge?

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich finde das Lied schon rührend, aber auch ein wenig humoristisch – es geht ja fast in eine Schlagerrichtung. Es ist diese Gleichzeitigkeit der Dinge, die auch im Leben oft anzutreffen ist. Vieles ist halt nicht nur traurig oder nur lustig. Man kann auch zerrissene Gefühle haben. Es ist schade, Kinder verabschieden zu müssen, wenn ein neues Kapitel anfängt, aber auch wichtig, nicht zu klammern. Das haben meine Eltern auch mit mir gemacht, als ich mich mit sechzehneinhalb Jahren entschieden habe, nach Hamburg zu gehen, um Musikkarriere zu machen.

Von Vertrauen und Verstehen

Es ging damals mit Ihrer Band Echt ab…

Genau. Und ich weiß nicht, ob ich so loslassen könnte, wenn mein knapp 17-jähriges Kind mit so einem Wunsch zu mir käme. Aber als heute 41-jähriger Mann weiß ich, dass es für die Beziehung zwischen meinen Eltern und mir superwichtig war, dass sie mich in dem Moment haben ziehen lassen, weil sie mir dieses Vertrauen gegeben haben.

Florian Sump *26. Juni 1981 in Flensburg. Florian Sump war Schlagzeuger der Flensburger Teenieband Echt. Nach deren Ende schlug er sich mit Jobs durch, arbeitete unter anderem in einem Hamburger Kindergarten und gründete, genervt von der gängigen Musik dort, die Gruppe Deine Freunde. Der Theaterproduktionsmanager Lukas Nimscheck, ehemaliger Moderator des „Tigerenten Club“, und Markus „DJ excel. Pauly“ Pauli, der Tour-DJ von Fettes Brot, machen das Trio komplett, das längst die großen Hallen des Landes füllt. „Ordentlich durcheinander“ ist das siebte Studioalbum der Band. Sump ist zweifacher Vater.

Passiert es, dass Kinder zu Deine Freunde kommen und sich verabschieden?

Das passiert – öfter, als man denkt. Sie verabschieden sich sehr süß und höflich. Sie sagen Sachen wie: „Das war jetzt unser letztes Konzert mit euch. Es war schön mit euch. Danke!“ So kam auch die Idee zu diesem Song, und es war klar, dass es das letzte Lied auf dem Album sein muss.

Und die Eltern? Auf Instagram fragte neulich eine Mutter ganz verzweifelt, wen sie denn jetzt als Alibi nehmen könnte, um weiter auf Ihre Konzerte zu gehen.

Solche Kommentare kommen tatsächlich gar nicht so selten. Dann sagen wir: Ey, bei unseren Konzerten gibt es eh einen Kinderbereich, und die Eltern stehen für sich. Da kann man sich auch heimlich ohne Kinder hinstellen.

Sie haben, wenn man an Songs wie „Das schlechteste Lied seit Jahren“ denkt, mehr Metahumor denn je auf dem Album…

Wir haben über die Jahre einfach gelernt, abzuschätzen, wie weit der Humor der Kinder reicht: sehr weit. Das hat uns Mut gemacht, diese Metaebene reinzunehmen. Wir müssen nicht nur aus Kinderperspektive berichten, damit sie es interessant finden.

Sie kriegen ja sowieso viel mehr mit, als man ihnen zugestehen möchte.

Auf jeden Fall. Nehmen wir den Song „Ordentlich durcheinander“ mit all seinen Gegensätzen. Neulich hat mir einer erzählt, dass sein Kind den gehört hat. Dann war eine halbe Stunde Ruhe, und dann sagte es: „Fruchtfleisch“. Da hatte es selber überlegt, was es noch gibt.

Ein anderes Lied ist „Schlechter Verlierer“. Wenn man Parallelen zwischen dem Spiel und dem Musikspielen ziehen möchte: Gibt es in der Musik Verlierer?

Gibt es, auch bei uns. Von 40 Songs, die wir jetzt aufgenommen haben, haben es 21 nicht aufs Album geschafft. Das sind im Moment alles Verlierer. Was aber nicht heißt, dass wir nicht vielleicht fürs nächste Album hier mal einen Beat und dort mal eine Textzeile oder ein Thema verwenden. Aber da es ja nun schon das siebte Album ist, können wir inzwischen schon vorher gut einschätzen, was die anderen mögen und was nicht. Das nimmt auch niemand persönlich. Wir können viel besser aufeinander eingehen. Anfangs habe ich nur meine Raps geschrieben, Lukas hat sich um die Melodien und die Gesänge gekümmert und Pauli um die Produktion. Jetzt berücksichtigen wir schon bei unserer eigentlichen Arbeit, was die anderen sich wohl wünschen. Wir spielen uns viel mehr die Bälle zu.

Wenn man den Kindern peinlich wird

Und so etwas wie „Dumme Witze“ entsteht dann, wenn Sie sich gegenseitig dumme Witze erzählen?

Genau so. Es gibt auch immer mehr Lieder bei uns, bei denen man denkt: Jetzt fühlen sich die Eltern ertappt. Die Wahrheit ist ja, dass ich in dieselben Fallen tappe. Ich sitze auch am Frühstückstisch, mache dumme Witze und bin meinen Kindern peinlich.

Niederschmetternd, nicht wahr?

Ja, es ist wichtig, dass man dann auch über sich selber lachen kann.

Mögen Ihre Kinder denn noch Ihre Musik?

Ja. Eigentlich fangen sie sogar gerade erst an, sie richtig cool zu finden.

Für Kinder ist das, was ihre Eltern beruflich machen, erst einmal ganz normal. Gab es irgendwann einen Moment, in dem Ihre merkten, dass es etwas Besonderes ist, wenn der Papa Musiker ist?

Bisher nicht. Mein Sohn merkt natürlich, wenn Mitschüler mich erkennen und mich um Autogramme bitten. Aber es macht zum Glück keine komischen Sachen mit ihm. Und – was ein großes Privileg ist – ich kann meinen Kindern vorleben, dass ich super gerne zur Arbeit gehe. Und sie wissen auch, dass ich, bevor es lief, zehn Jahre lang wirklich jeden Job machen musste. Darum bin ich heute auch so dankbar dafür, dass ich mein Geld mit etwas verdiene, was ich so sehr liebe.

Deine Freunde live in Hannover: Am 3. Dezember ab 17 Uhr spielen sie in der Swiss-Life-Hall. Karten (44,23 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops.