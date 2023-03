﻿Galerie Drees zeigt Skulpturen und Bilder von Pieter Obels, Benjamin Rubloff und Maribel Mas

Hier darf man die Kunst sogar bewegen: Die Galerie Drees zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung“Follow the Line“ Skulpturen und Bilder von Pieter Obels, Benjamin Rubloff und Maribel Mas.

Hannover. „Follow The Line“, das ist ein mehrdeutiger Begriff, selbst in der deutschen Übersetzung. Einer Linie zu folgen kann man in übertragenem Sinn verstehen, aber auch in ganz wörtlichem – eben das geschieht in der Galerie Robert Drees, deren Betreiber den Titel für ihre neue Ausstellung mit Bedacht gewählt haben. Eine komplette Schau zum Thema Linie, das mag vielleicht ein wenig eindimensional klingen. Ist es aber nicht.

„Die erste Idee zu diesem Thema hatte ich vor ungefähr zwei Jahren“, sagt Galerist Drees. „Ich habe dann nach Positionen gesucht, die sich gegenseitig gut ergänzen. Und schließlich drei gefunden.“

Linien aus Cortenstahl

Denn Linien können sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Der Niederländer Pieter Obels etwa zeichnet in den Raum: Aus Cortenstahl formt er dynamische Wirbel und bindet dabei die typische Patina ein – das Resultat wirkt eher leichtfüßig und schwungvoll als ruppig. Bei entsprechender Ausleuchtung eröffnen die Wandschatten der Skulpturen eine weitere Ebene. Und diejenigen Exemplare, die sich auf Holzsockeln befinden, sind drehbar: Wer entsprechende Gelüste hegt, muss allerdings das Galeriepersonal ansprechen.

Benjamin Rubloff widmet sich einem Aspekt des Linearen, der oft übersehen wird: Der Ausgangspunkt für seine Ölbilder sind Graffiti. Der in New York geborene Wahlberliner vergrößert Ausschnitte aus den Kritzeleien und erzeugt so zeichenhafte Lineaturen von großer Ästhetik. Auch hier können Schattenwirkungen eine Rolle spielen, in diesem Fall gemalte, die etwa Graffiti an Bahn- oder Bushaltestellen nachempfinden.

Klangwellen auf dem Papier

Jede der formal wie farblich reduzierten Arbeiten trägt im Untertitel den Ursprungsort, beispielsweise „Gleisdreieck“ oder „Moelenbeek“, und stets bildet ein literarischer Text aus Rubloffs eigener Feder den zwar isolierten, gleichwohl integralen Bestandteil eines Werks: Zusammen mit einem Foto wird er gerahmt der Malerei beigefügt.

Bei den Federzeichnungen von Maribel Mas könnte zunächst der vage Eindruck entstehen, hier handele es sich um eine eigenartige Kreuzung aus einer Klangwellen-Darstellung und einer Weiterentwicklung des „Spirographen“. Mit Hilfe von Schablonen, dabei freihändig lässt die in Leipzig lebende Venezolanerin ihre feinstgesponnenen Schwingungen über ein spezielles Papier wachsen, das sie sich aus Japan besorgt.

Meditative Handarbeit

Der meditative Touch dieses Arbeitsprozesses kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, weil die Bewegungen in einem ständigen Fluss ausgeführt werden müssen – eine Zuckung der Hand könnte hier die ganze Mühe zunichte machen. Schön, dass die Galerie auf einem kleinen Bildschirm einen Film über das Entstehen dieser Arbeiten zeigt.

„Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht“, hat Paul Klee einst gesagt. Das Trio in der Galerie Drees hebt diesen Ansatz auf ein neues Level. Die Ausstellung läuft bis 15. April.