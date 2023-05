﻿40 Jahre Alphaville: Band kommt mit Orchester nach Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Gold, Sie haben mit Alphaville bereits ein paar Konzerte mit Symphonieorchester gespielt. Wie lief es bisher?

Sehr, sehr anders als sonst. Die Auftritte unterscheiden sich auf ganz eklatante Weise von einer Rockshow. Da ist nämlich das improvisatorische Element ein entscheidender Faktor. Man hat die Möglichkeit, auf die Livesituation zu reagieren und Zeit, sich auf das Publikum einzustellen, kann ein Solo auch mal länger spielen. Mit einem Orchester aufzutreten, ist wie mit einem Uhrwerk aufzutreten: Wenn es losgeht, dann geht es los. Da ist kein Platz für Improvisation oder spontane Eingebungen (lacht). Man hat all das, was man sich vorher für die Show ausgedacht hat, zur Verfügung – nicht mehr und nicht weniger. Man wird als Musiker selbst ein Stück weit zu einer Maschine. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen grausam, ist aber eine ganz tolle Erfahrung.

Passt das denn zu Ihrem Naturell?

Mein Naturell ist, meine Pläne umzusetzen. Je nach Programm ist es eine total tolle Sache, weil man so ein Projekt langfristig vorbereitet und viel Energie reinsteckt. Wenn es dann so weit ist und man das Ding auf die Bühne bringt, ist es immer toll. Die Hauptsache ist, es so hinzubekommen, wie man es gerne hätte.

An welchen Stellen haben Sie nachjustiert – oder war alles fein wie bei den Proben?

Es passte alles. Die Reaktionen des Publikums sind sensationell und wirklich überwältigend. Das Ganze hat weniger mit Power zu tun, es ist eher eine ausdifferenzierte Situation: Man hört eine Stecknadel fallen. Und man hört Fehler, wenn man welche macht. Alles fällt sofort auf, es muss alles stimmen.

Apropos: Wie geht es Ihrer Stimme? Ich habe gelesen, Sie machen sich Sorgen.

Sänger sind Hysteriker, die immer die totale Panik haben. Wenn die Stimme nicht funktioniert, bricht ja alles zusammen. Es hängt sehr viel dran und deshalb ist man in großer Sorge. Aber je älter man wird, desto ruhiger betrachtet man das. Rein physisch ist es aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, ich werde nächstes Jahr 70, eine ziemliche Herausforderung. Bislang ist jedoch alles super!

Berlin 1993: Marian Gold bei einem Auftritt mit seiner Band Alphaville. Da waren sie bereits weltweit berühmt.

40 Jahre Alphaville – können Sie das überhaupt fassen?

Ich habe noch nie darüber nachgedacht, vielleicht ist das mehr ein Mediending. Für mich ist es so, als hätte ich gestern angefangen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und dass die 40 Jahre so schnell vergangen ist, liegt daran, dass wir wirklich viel zu erzählen haben. Wenn man so eine Mission in sich trägt, vergeht Zeit schnell.

Was war das Größte, das Ihnen in diesen vier Jahrzehnten passiert ist?

Dass ich sieben Kinder bekommen habe. Die Älteste ist 24, die Jüngste 8 Jahre alt. Dazwischen sind sie wie die Orgelpfeifen.

Und wie musikalisch ist Ihr Nachwuchs?

Mit Instrumenten haben sie es nicht so, Lilly spielt so halbwegs passabel Klavier. Kunstaffin sind sie aber alle.

Marian Gold *26. Mai 1954 in Herford als Hartwig Schierbaum. Nach der Lehre geht er zum Bund, wird aus der Organisation unehrenhaft entlassen, zieht dann nach West-Berlin. 1980 gründet er in Münster mit Bernhard Lloyd und Frank Mertens 1983 die Synthie-Pop-Band Alphaville (benannt nach dem Film von Jean-Luc Godard). Zuvor hatten sie sich Forever Young genannt. Ihr erste Single „Big in Japan“ ist zugleich der Durchbruch. Es folgen Songs wie „Sounds Like A Melody“ und „Forever Young”. Die Band spielt rund um den Globus Konzerte, in den Folgejahren in neuen Formationen – aber immer mit Marian Gold an der Spitze. 1984 gewinnt er mit seiner Band die Goldene Europa. Bis heute sind acht Alben erschienen, zuletzt im Jahr 2022 „Eternally Yours“. Insgesamt verkauft die Gruppe 3,6 Millionen Tonträger. Marian Gold lebt in zweiter Ehe verheiratet bei Berlin, ist Vater von sieben Kindern.www.alphaville.earth

Marian aus Münster. Was würde der heute wohl machen, wenn er nicht Musiker geworden wäre?

Ich war mal in einer Talkshow, da wurde die Frage auch mal gestellt. Jedoch nicht mir zuerst, sondern meiner Vorrednerin, die mal Kassiererin im Supermarkt gewesen ist. Als ich dann gefragt wurde, habe ich ebenfalls Kassiererin im Supermarkt gesagt (lacht). Keine Ahnung. Ich habe außer meinen musikalischen Fähigkeiten keine besonderen Talente. Insofern hätte ich wahrscheinlich einen ganz normalen Beruf ergriffen. Einen, der etwas mit Handwerk zu tun hat. Ein Akademiker wäre aus mir bestimmt nicht geworden.

Sie haben Alphaville einst mit Bernhard Lloyd und Frank Mertens gegründet, die beiden sind schon länger nicht mehr in der Band. Haben Sie noch Kontakt?

Zu Bernd habe ich engen Kontakt, wir sind auch noch sehr eng im kreativen Bereich verbandelt. Vielleicht auch für das nächste Alphaville-Album.

Ihren Song „Forever Young“ haben Sie mal einen symphonischen Liebesbrief an ihre Fans genannt. Wie groß ist Ihre Sehnsucht, für immer jung zu bleiben?

Sagen wir mal so: Ich habe keine Lust zu sterben. Da werde ich mich nicht großartig von anderen Menschen unterscheiden. Wir stehen Zeit unseres Lebens in diesem Widerspruch: Die Frage, warum es uns gibt, obwohl wir wieder sterben müssen, treibt uns um. Es gibt viele unterschiedliche Religionen und Philosophien, die versucht haben, eine Antwort zu geben.

Haben Sie für sich eine gefunden?

Ich persönlich finde dieses Rätsel, das uns das Leben auferlegt, sehr bizarr. Ich betrachte das aus einem existenzialistischen Moment heraus, so wie Albert Camus. Das Leben ist absurd. Damit muss man klarkommen. Ich finde das Leben wunderbar und wenn es nach mir ginge, könnte es immer so weiter gehen. Unsere Zeit hier ist aber leider begrenzt. Mit dieser Absurdität setzt sich „Forever Young“ auch auseinander. Es lautet ja nicht nur „I want to be forever young”, sondern es folgt die Frage „Do you really want to live forever?” So bekommt der Song diese große Spannweite, dieses große Spektrum. Genau das dürfte den Song so unsterblich gemacht haben. Er hat auf alle Möglichkeiten eine Antwort, trifft eine Aussage, die Leute bewegt. Deshalb wird er auch nicht nur auf Geburtstagen und Hochzeiten gespielt, sondern eben bei weniger lustigen Anlässen wie Beerdigungen.

Der Song wurde viele Male gecovert – von Imagine Dragons, Karel Gott, Jay Z und Beyoncé. Welche Version gefällt Ihnen am besten?

Es gibt eine Menge guter Coverversionen. Ich mag zum Beispiel die von Dirty Loops, einer schwedischen Jazz-Fusion-Formation. Das ist eine meiner Top-Lieblingsversionen. Die von Beyoncé ist auch sehr schön. Mit ihrer wunderbaren Stimme, ihrer Schönheit und ihrer Präsenz berührt sie mich schon sehr.

Golds Schwester lebt in Hannover, der Drummer kommt aus der Stadt

In Hannover treten Sie dieses Jahr zweimal auf, jetzt und im November. Gibt es darüber hinaus Verbindungen zur Stadt?

Oh ja! Eine meiner Schwestern, ich habe vier, wohnt in Hannover. Und unser Schlagzeuger kommt auch aus Hannover!

Das Jubiläumskonzert am 20. Mai im Theater am Aegi ist ausverkauft, ein Zusatzkonzert steigt am 14. November. Karten kosten zwischen 41, 35 und 75,85 Euro und sind in den Ticketshops von NP und HAZ (etwa Lange Laube 10) erhältlich – oder online unter tickets.haz.de

