﻿GaF-Schau zwischen Journalismus und Künstlicher Intelligenz

Finde den Fake – in Moritz Gebhardts Foto hat sich der Fotograf selbst eingeschlichen – als Kind. Zu sehen in der Ausstellung „What's left of Photography“ in der GaF.

Hannover. Was bleibt von der Fotografie – oder besser: Was ist von ihr geblieben? Wenn eine Fotoausstellung im Titel solche Fragen aufwirft, dann geht es offensichtlich ans Eingemachte. Gut, in diesem Fall ist es „nur“ eine kurze Schau von zehn Absolventinnen und Absolventen des Fotostudiengangs an der Hochschule Hannover, und das Kind braucht schließlich einen Namen. Aber gerade weil es um eine junge Gruppe dieses ehrenwerten Berufsstands geht, lohnt es sich hinzuschauen. Das Thema, was aus der Fotografie und den Profis hinter der Kamera wird, ist nicht neu und spätestens seit der Handyfotografie allgegenwärtig. Doch mit dem breiten Vormarsch der Künstlichen Intelligenz in alle Lebensbereiche ist die Frage auch so zu verstehen: Braucht man die Fotografie irgendwann überhaupt noch?

Das ehemalige sowjetische Sanatorium Gladzor in Armenien – heute ein beliebter Kurort. © Quelle: Patrick Slesiona

Arbeitsporträts aus hannoverschen Ateliers

Sagen wir so: Sie haben es selbst in der Hand. Und in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik, wo die Ausstellung am Mittwoch, 25. Januar eröffnet wird und zwei Wochen lang zu sehen ist, legen sie durchaus Zeugnis ab, warum sie noch lange nicht zu ersetzen sind. Es gibt klassische Serien wie die Arbeitsporträts von Irving Villegas, der seit Jahren auch für diese Zeitung arbeitet und hannoversche Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers besucht und fotografiert. Patrick Slesiona ist nach Armenien gereist und hat, wie er sagt, viele herzliche und offene Menschen getroffen, die sich vor allem, aber nicht nur im umkämpften Grenzgebiet zu Aserbaidschan von europäischer Politik immer mehr im Stich gelassen fühlen. Laila Sieber hat kämpferische und immer besser organisierte iranische Frauen in Berlin bei Aktionen und Demonstrationen gegen das heimische Regime begleitet. Dimi Anastassakis beleuchtet die LGBTIQ-Community mit dem Blick in den Alltag eines Menschen und verweist auf die zahlreichen Diskriminierungen und Übergriffe gerade in Deutschland. Auch das: klassische Reportagefotografie.

Szenen einer Verwandlung: Dimi Anastassakis’ Blick in die LGBTIQ-Community in Deutschland. © Quelle: Dimi Anastassakis

Analoge Tricks von Pappe

Moritz Gebhardt hat anderes im Sinn. Er spielt mit Erwartungen und Routinen des Betrachtens. Ein Gartenbild, Einfamilienhausidylle. Papa mäht den Rasen, die Kinder spielen, Oma guckt fröhlich zu. Vertraute Komponenten, kein Grund zu erhöhter Aufmerksamkeit. Doch ein Kind ist reingemogelt – nicht per Photoshop, sondern als Pappaufsteller. Fotograf Gerhardt hat ein eigenes Kinderbild vergrößert, sich ausgeschnitten und auf Pappe geklebt. So einfach und fast plump ist das Auge zu täuschen, wenn man es mit Gewohnheiten einlullt.

Foto nach Wunsch: Nik Violas Blick in die Welt der Künstlichen Intelligenz. © Quelle: Nik Viola

Und Nik Viola hat einfach ein Softwareprogramm mit dem Erstellen von Bildern nach seinen Vorstellungen beauftragt: „Porträt einer Person, die mit geschlossenen Augen auf einer Blumenwiese liegt. 35-Millimeter-Objektiv, schwarz-weiß“ und dann noch, was von der Person zu sehen ist. Das Ergebnis hängt in der GaF. Und ist wie die ganze Schau sehenswert.

Eröffnung: Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr, Seilerstraße 15d. Zu sehen bis 5. Februar, donnerstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr.