﻿Frankfurter Schirn-Kunsthalle zeigt Niki de Saint Phalle

Frankfurt/Main. Auch heute noch eine schöne Vorstellung: Knallbunt ist die Vagina, Eingang zu einer Kathedrale der besonderen Art, in der ein veritabler Vergnügungspark aufgebaut ist mit Lustbarkeiten wie Milchbar und Kino. „Sie – eine Kathedrale“ heißt das Wunderwerk von Niki de Saint Phalle, eine ihrer spektakulärsten Nanas, die 1966 die Kunstwelt begeisterte. 25 Meter lang, neun Meter breit und sechs Meter hoch und begehbar war diese „Kathedrale“, deren Sensation hier sogar noch im Modell zu ahnen ist.

Es ist mal wieder Zeit für Niki. Die Frankfurter Schirn-Kunsthalle präsentiert in einer überwältigenden Ausstellung unter dem schlichten Titel „Niki de Saint Phalle“ einen umfassenden Überblick über das Werk der US-französischen Künstlerin mit so ziemlich allen Facetten des fünf Jahrzehnte umfassenden Schaffens – auch mit Architekturentwürfen wie der „Kathedrale“. Bestückt wird die Schau mit 100 prägnanten Werken, internationalen Leihgaben. An der ersten Stelle der Leihgeberliste steht das Sprengel-Museum. Der Radius reicht von den frühen Assemblagen über die „Schießbilder“ bis zum Spätwerk mit Entwürfen für umfassend gestaltete Räume; zu sehen sind Gemälde, Zeichnungen, Großplastiken, Schriften, Modelle und auch Filme von ihren Aktionen.

Die Nanas stehen im Zentrum

Ein Zentrum bilden natürlich die Nanas, diese kugelrunden, grundguten, fröhlich gestimmten und heiter stimmenden Figuren, mit ihnen wurde Niki de Saint Phalle weltberühmt und weltbeliebt. Seit 1965 feiern die bunten Dinger mit den üppigen Hintern, großen Brüsten und niedlichen Köpfen das, wie Niki de Saint Phalle es nannte, „Jubelfest der Frauen“ – wie eben auch am Hohen Ufer in Hannover. Nanas gibt es in der Frankfurter Schau in allen Größen, Formen und Farben – und sogar aus Schokolade.

Alles Nana: Blick in die Frankfurter Ausstellung. © Quelle: Henning Queren

Gleich neben den fröhlich-befreiten Nanas hängt die dunkle Gegenserie der „Verschlingenden Mütter“ unter anderem mit der Skulptur „Tea-Party oder Tee bei Angelina“ (1971), die beiden ebenfalls kugelrunden alten Damen haben als Teegebäck einen zerschnittenen Alligator und einen geviertelten Männerkörper auf den Tellern, fröhlich und makaber geht es hier zu.

Men-Eater: Die Skulpturengruppe „Tea-Party oder Tee bei Angelina“ von 1971 in Frankfurt. © Quelle: Henning Queren

Feuer frei auf die Männerwelt

Die Frankfurter Schau versucht eine etwas andere Akzentsetzung. Die Ausstellungsmacher hatten bei der Vorbereitung viele junge Künstlerinnen über ihr Verhältnis zu Niki befragt. Alle hatten zuerst die Nanas gesehen und bewundert, tief beeindruckt waren sie dann aber von den „Schießbildern“. Die Schau will also ein wenig weg von der Nana-Mutter und zeigt auch die böse Seite der Niki de Saint Phalle, beginnt den Parcours mit den „Schießbildern“.

Die Leinwand als Ziel: Ein „Schießbild“ von Niki de Saint Phalle in Frankfurt. © Quelle: Henning Queren

Anfang der Sechzigerjahre entstanden die großen Materialbilder, bei denen die Künstlerin Farbbeutel auf eine Leinwand aufbrachte, die mit Gipsmasse überzog und dann mit einem Kleinkalibergewehr auf die Bildoberflächen schoss und schießen ließ. Peng! Die Farbe lief dabei aus, die Schlieren gaben den Bildern das Aussehen, als wenn sie bluteten. Zielscheiben waren dabei Vorstellungen von den Männern, die sie hatten leiden lassen – wie ihr Vater, ihre Lover.

Und überhaupt die ganze männliche Welt: Das größte Bild der Ausstellung ist „King-Kong“ von 1962: sechs Meter breit und drei Meter hoch, erlegt mit dem Gewehr sind hier unter anderem Kennedy, Chruschtschow, Fidel Castro – und der Weihnachtsmann.

Die große Sprengel-Sammlung

Es stammt aus der Niki-de-Saint-Phalle-Sammlung des Sprengel-Museums, die 450 Objekte umfasst. Bilder, Skulpturen und Zeichnungen, und ist damit nach der Charitable Art Foundation in Kalifornien die zweitgrößte Niki-Sammlung weltweit. Mit weitem Abstand folgen dann Nizza und Stockholm. Wenn irgendwo eine größere Niki-Ausstellung geplant wird, kann man sicher sein, dass Hannover dabei ist. Sprengel war Hauptleihgeber für die großen Ausstellungen in Paris und im Guggenheim Bilbao. Schirn-Direktor Sebastian Baden hob ausdrücklich das Sprengel-Museum hervor: „Danke, dass wir dort den Keller ausräumen konnten.“

Und dabei auch viele Stücke des freundlichen Spätwerks fanden wie die märchenhafte „Königin der Wüste“. Denn nach den Männer- und Vätermorden wurde Niki de Saint Phalle milder, sehnte sich nach einer freundlich-feministischen Welt, dachte über Bauten, über Architektur und Lebensräume nach, über eine Welt, in der ihre Nanas vielleicht glücklich werden können. So arbeitete sie, auch das dokumentiert diese Ausstellung, an einem universalen Projekt, ihrem Tarot-Garten in der Toskana.

Zum Schluss glänzt der Totenschädel

Es ist wieder einmal ein Werk zu bewundern, das in verschiedenen Gewichtsanteilen aus haltloser Freude, großer Brutalität und feinem Humor besteht. Die Ausstellung zeigt die ungebrochene Faszination von Niki de Saint Phalle, ist zu recht als Erlebnisparcours von hoher Dichte von Adrien Rovero Studio inszeniert. Starke Farbakzente steigern die Wirkung der Werke, die in eine Vorhölle (mit den „Schießbildern“) und das weitere, reiche Kunstleben zweigeteilt ist.

Und wie jedes Leben endet auch diese Schau mit der Bedrohung durch den Tod, zeigt Niki-Kunstwerke im Kampf gegen Aids und stellt auf dem Bild „Guns“ die Frage, ob die Amerikaner mehr als ihre Kinder ihre todbringenden Waffen lieben. Den Abschluss bildet vor königsblauem Hintergrund der imposante, goldglänzende Totenschädel aus dem Tarot-Garten, auch eine Leihgabe des Sprengel-Museums.

Bis 21. Mai. Katalog (Hatje Cantz, 210 Seiten): 35 Euro.