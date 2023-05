Tarifkonflikt

Für 50 Stunden legt die EVG den Zugverkehr in Deutschland zum Beginn der nächsten Woche lahm. Der Streik beginnt allerdings schon am Sonntag, 14. Mai, um 22 Uhr. Was bedeutet das für Reisende? Und wie lange können Sie beispielsweise in Hannover noch mit der S-Bahn fahren?