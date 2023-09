﻿Theater: „Operation Wolf Haul“ lädt zur „Geister“-Beschwörung

Hannover. Es riecht nach uraltem Sägemehl und dem Staub von Jahrzehnten. Die Industriearchitektur aus dem späten 19. Jahrhundert ist geprägt von viel Holz und Säulen aus genietetem Stahl. Ein altes Schild – „Fachleute achten auf die Sicherheitsregeln“ – erinnert an den ursprünglichen Verwendungszweck, den als Teil einer Zimmerei für den Tribünenbau. Heute ist die Halle in direkter Nähe zum Helmkehof Teil der Hainhölzer Höfe ein Ort für Kultur und wird ab dem 16. September Schauplatz einer ganz besonderen „Geister“-Beschwörung: der neuen Produktion der freien Theatergruppe „Operation Wolf Haul“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns interessiert für die Geister in unserer Familienmythologie, inwiefern sie uns selbst und die Familienwerte bestimmt haben“, sagt der Regisseur und Dramaturg Volker Bürger, der mit Natalie Köhler, Sebastian Doppelbauer und Maraia Jakimov den Kern von „Operation Wolf Haul“ bildet. „Wir gehen in die Zeiten zurück von Vorfahren, die wir entweder nur als Kinder kannten oder von denen wir als Kinder gehört haben.“

Im Dialog mit dem Publikum

In jeder Familie, ist er überzeugt, gibt es diese Geister: Verwandte, über die man nicht mehr spricht, über die stets geschwiegen wurde, die der Vergessenheit anheimfallen, wenn man ihrer nicht aktiv erinnert. Irgendwann ist es immer zu spät zu fragen. Und dennoch prägen sie die Nachkommenden unausweichlich. Man weiß heute zum Beispiel, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Operation Wolf Haul“ möchte darüber mit dem Publikum in Dialog treten, wird vier „Geister“-Geschichten erzählen, je eine pro Mitglied des Kernteams. Biografisches Erzählen, das allgemeine Denkräume öffnet, ist ein Schwerpunkt der Gruppe. Die Produktion „Willi oder Das Leben vor dem Tod“, 2022 Sieger beim Festival Best Off Niedersachsen, war – ausgehend von der Lebensgeschichte von Köhlers Großvater mütterlicherseits – eine Meditation über nahenden Abschied, Trauer und Tod.

Die Bühnenbildnerin: Vanessa Maria Sgarra aus dem „Geister“-Team. © Quelle: Ilona Hottmann

„Bei ‚Willi‘ ging es nur um meinen Opa, was sehr persönlich und privat war“, sagt Köhler. „Jetzt sind die Anderen auch in der Situation.“ Nach der damaligen Inszenierung überreichte ihr Vater ihr eine Mappe mit Dokumenten zu seinem Vater, der im Konzentrationslager umgebracht wurde – „und niemand aus unserer Familie weiß, warum genau“.

Industriehalle als Familiensitz

Oft ist es Architektur, an die sich Geschichte knüpft. Früh sei klar gewesen, dass die theatrale Behauptung von „Geister“ eine Hausbegehung sein wird, auch wegen der berühmten Gedächtnistechnik, in der Erinnerungen in Räumen wie in einem Familienwohnsitz geparkt werden. Die alte Industriehalle in Hainholz doubelt nun ein solches Haus. „Als wir hierhin gekommen sind, konnten wir sofort vorstellen, was hier passieren kann“, sagt Jakimov. „Dieser Raum erzählt schon von selbst etwas.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Gibt es solche Familiensitze nicht, geht Geschichte leicht verloren. Doppelbauers Großaltern zum Beispiel waren bitterarm, so viel wusste man; viel weiter reichte die Familienchronik nicht zurück. Österreichisch, katholisch, in der Nazizeit auf der Täterseite, das war das Bild, das er von seinen Vorfahren hatte. Und dann forschte er für „Geister“ nach und lernte: Teile seiner Familie waren jüdisch, andere stammten aus St. Petersburg. Nun sieht er Täter und Opfer in sich vereint. Er ist sicher: „All unsere Vorfahren zusammengerechnet sind wir.“

„Geister“ in den Hainhölzer Höfen (Helmkestraße 5b) hat seine Premiere am 16. September um 19.30 Uhr. Weitere Termine sind der 17., 22., 23., 24. und 29. September sowie der 1. Oktober. Karten können reserviert werden über geister@wolfhaul.de. Jeder zahlt, so viel er kann.

HAZ