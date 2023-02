﻿Was tun bei Schreibblockaden? „Alles was Sie wollen“ im Mittwoch-Theater

Frederic Oberheide inszeniert „Alles was sie wollen“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière am Mittwoch-Theater. Viel Applaus für die unterhaltsame Metakomödie über die Irrungen und Wirrungen des Schreibens.

Hannover. Die Theaterautorin Lucie Arnaud hat ein Problem: Sie weiß nicht mehr, was sie schreiben soll. Früher lieferte ihr chaotisches Privatleben ihr reichlich Stoff für erfolgreiche Stücke, nun aber ist sie viel zu glücklich verheiratet, um auf neue Ideen zu kommen: „Es geht mir zu gut, ich habe nichts mehr zu erzählen“, wimmert sie. Das ist der Ausgangspunkt der Komödie „Alles was Sie wollen“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière („Der Vorname“, „Das Abschiedsdinner“). Die Inszenierung von Frederic Oberheide hatte im Mittwoch-Theater am Lindener Berge, dem ältesten Privattheater der Stadt, Premiere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wolken in Zeitraffer

Erst als Lucie ihren ruhigen und friedlichen Nachbarn Thomas trifft, bringt dieser Farbe in das Leben der Autorin. Das geschieht sprichwörtlich: Sukzessive werden die Bilder an den Wänden der öden, grau-weißen Kulisse umgedreht und es kommen bunte und fantasievolle Motive zum Vorschein. Im Hintergrund ziehen Wolken in Zeitraffer über die Dächer von Paris, die Tage verfliegen. Die Schreibmaschine steht zentral im Bühnenbild. Mahnend klemmt ein leeres Blatt zwischen den Walzen. Janet Doant spielt die Autorin mit Schreibblockade mit Wut und Verzweiflung. Sie rauft sich die Haare, flucht, springt wild umher und sackt in die Knie.

Es muss etwas Schlimmes passieren

Thomas, gespielt von Joachim Jahn, schaut dabei gekonnt treudoof drein. Aus Theater macht sich der Steuerberater nicht gerade viel, Lucies Stücke kennt er nicht. Doch sein Tatendrang – „es muss wieder etwas passieren in Ihrem Leben, am besten etwas Schlimmes, damit Sie darüber schreiben können“ – und seine Herzlichkeit, wenn er für Lucie Frikassee kocht – „drei Stunden auf niedriger Flamme – ein Rezept von Maman“ –, könnten ihn bald schon zur Muse für das nächste Bühnenstück machen; denn Lucies Werke sind immer autobiografisch, sie verbietet sich strikt jegliche Fiktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Alles was Sie wollen“ ist eine liebevoll und unterhaltsam inszenierte Metakomödie, mit der Regisseur Frederic Oberheide das Publikum in die Irrungen und Wirrungen des Schreibens eines Bühnenstücks eintauchen lässt und geschickt mit der Bedeutung von Illusion und Wahrheit spielt. Wobei gerade die vielen humorvollen Missverständnisse zwischen den beiden konträren Figuren beim Publikum am besten ankommen.

Die nächsten Aufführungen gibt es am 22. und 25. Februar sowie am 1., 8. und 11. März