﻿Kleines feines Freiluftfestival: „Skate and Destroy“ kehrt zurück

Hannover. Die Idee war aus der Not geboren, der Not der Pandemie: Die deutschsprachige Hardcoreband Kaak aus Hannover, 2019 gegründet, stand da mit großen Ambitionen, aber ohne Auftrittsmöglichkeiten. Also veranstaltete man 2021 kurzerhand – und in Zusammenarbeit mit der hannoverschen Agentur Spider Promotion – selbst ein kleines feines Freiluftfestival, „Skate and Destroy“ an der Skatehalle Gleis D. Ein Erfolg. Nun geht es ins dritte Jahr: Am 22. Juli ist es wieder so weit.

Vor der einmalig urbanen Kulisse des ehemaligen Güterbahnhofs spielen sechs Bands Musik zwischen Punk, Grunge und Hardcore. Die Gastgeber sind nicht dabei, dafür treten Get Jealous, Parting Gyfts, Loose Lips, Fatigue, Antillectual und Two and a Half Girl auf. Die ehemalige Laderampe wird zur Bühne; im Hintergrund donnern die Skater durch die Halle. Dazu gibt es kalte Getränke und veganes Essen.

Der Einlass zu „Skate and Destroy“ am 22. Juli an der Skatehalle Gleis D (Hüttenstraße 22b) beginnt um 15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 25 Euro. Wer sich beeilt, bekommt noch ein sogenanntes Early-Bird-Ticket für 16 Euro plus Gebühren.

