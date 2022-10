﻿Tränen bei der Verleihung: Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels berichtete der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan auch von seinen Erlebnissen an der Front.

„Wer sich im Krieg befindet, macht keine Zukunftspläne“: Serhij Zhadan nach seiner Rede während der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche.

Frankfurt am Main. Gelegentlich fließen Tränen bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, der alljährlich während der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche vergeben wird. Meist sind es Freudentränen. Bei der Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Preises an den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan flossen auch Tränen. Aber Freudentränen waren das nicht. Sichtlich bewegt etwa sprach Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins für den Deutschen Buchhandel, über einen Autor, dem im Krieg die Sprache genommen werden soll. Sie dankte Zhadan für das Zeugnis, das er vom Krieg ablegte.

Serhij Zhadan, 48 Jahre alt, gehört zu den wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Jetzt ist er ein Schriftsteller im Kriegsmodus, ein Chronist eines Landes, das sich im Krieg befindet, weil es angegriffen wurde. Er erzählte – zuerst in den sozialen Medien, dann in dem gerade erschienenen Buch „Himmel über Charkiv“ vom Kampf der Menschen in der Ukraine und von der Brutalität des Krieges.

„Momente des Aufatmens“

Kann Poesie überhaupt Frieden stiften? Die Schriftstellerin Sasha Marianna Salzmann zeigte sich in ihrer Laudatio skeptisch. „Bücher“, sagte sie, „können Krieg nicht beenden, aber sie können helfen, dass man sich nicht in ihm verliert.“ Literatur, sagt sie, sei etwas wie „ein Mittel der Reparatur der Welt“, und Zhadan schaffe mit seiner Literatur „Momente des Aufatmens durch radikale Menschlichkeit“. Sie würdigte Zhadan als Schriftsteller, der immer nah dran ist an den Menschen, der kaum je die Vogelperspektive einnehme, sondern mit großer Nähe vom Leiden der Menschen erzähle.

Diese Nähe zu seinen Figuren demonstrierte Zhadan in seiner Dankesrede. Er begann mit dem Porträt eines Soldaten: einer, der das Arbeiten gewohnt ist, der Schriftsteller beschreibt seine Hände, von denen sich der Rest des Schmieröls nicht entfernen ließen. Dieser Arbeiter bittet den Schriftsteller um einen Kühlschrank, den er und seine Kameraden an der Front brauchen würden. Später stellt sich heraus, dass es nicht um einen Kühlschrank ging, sondern um einen Kühltransporter. Um die Leichen, die schon seit Wochen im Feld liegen, abzutransportieren. Bisher habe man das mit einem Kleintransporter gemacht, sagte der Soldat, aber das sei schwierig, denn der Geruch sei unerträglich. Wohl noch nie ist ein Publikum bei einer Friedenspreisverleihung in der Paulskirche einem Krieg so nah gekommen. Hinter dem Rednerpult beleuchteten zwei Scheinwerfer die Wand: ein gelber und ein blauer Lichtkegel. Ein gut gemeintes, aber doch schwaches Zeichen der Solidarität.

Friedenspreis: Die Preisträger der vergangenen Jahre Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit 1950 vergeben. Die zehn Preisträger seit 2013: - 2022: Serhij Zhadan - 2021: Tsitsi Dangarembga (Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe) - 2020: Amartya Sen (indischer Wirtschaftswissenschaftler) - 2019: Sebastião Salgado (Fotograf aus Brasilien) - 2018: Aleida und Jan Assmann (deutsche Kulturwissenschaftler) - 2017: Margaret Atwood (kanadische Schriftstellerin) - 2016: Carolin Emcke (deutsche Publizistin) - 2015: Navid Kermani (deutscher Schriftsteller und Orientalist) - 2014: Jaron Lanier (US-Digitalpionier und Schriftsteller) - 2013: Swetlana Alexijewitsch (weißrussische Schriftstellerin)

Die „Unmöglichkeit frei zu atmen“

Zhadan erzählte dem Publikum der Preisverleihung davon, wie sich im Krieg das Gefühl für Zeit verändert: „Wer sich im Krieg befindet, macht keine Zukunftspläne. Nur das, was hier und heute passiert, hat Gewicht.“ Er sprach von der „Unmöglichkeit frei zu atmen“, von der Sprache, die der Krieg verändert, und vom Gedächtnis der Menschen, in dem nun der Krieg Platz gefunden hat. Er sprach von den Augen junger Soldaten, die „wie erstarrtes Metall“ gewesen sein. „Augen“, sagte er, „in denen man zwei Monate Hölle lesen konnte“.

Ein schnelles Ende des Krieges, auch das machte Zhadan in seiner Rede deutlich, können nur über den Rückzug der russischen Armee erreicht werden. Selbstverständlich würde er sich nach Frieden und einer Rückkehr zur Normalität sehnen. Aber mit einem Waffenstillstand und einem Einfrieren des Konflikts sei es nicht getan. Zhadan ist sich sicher: „Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden.“