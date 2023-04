﻿Fatma Aydemir hat den Preis der Literatour Nord erhalten

In ihrem Roman „Dschinns“ erzählt Fatma Aydemir eine fesselnde Familiengeschichte. Jetzt wurde die Autorin in Hannover mit dem Preis der „Literatour Nord“ ausgezeichnet.

Hannover. „Mit ihrem ungewöhnlichen Blick für Details hat Fatma Aydemir mit der Geschichte der Familie Ylmaz im Deutschland der 1990er-Jahre einen noch lange gültigen wie zeitgenössischen Gesellschaftsroman geschaffen“, heißt es in der Begründung der Jury, die über den Preis der „Literatour Nord“ zu befinden hat. Mal abgesehen von der etwas unschönen Konstruktion mit dem doppelten „mit“ kann man der Jury durchaus zustimmen. „Dschinns“ von Fatma Aydemir ist wirklich ein sehr starker Roman. Aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt die Autorin, die in Berlin lebt und als Journalistin arbeitet, von einer Familie, die zusammenkommt, um den Nachlass von Hüseyin zu regeln, der sich nach einem langen Arbeitsleben in Deutschland seinen Traum von einer Eigentumswohnung in Istanbul erfüllt hatte. Beim Einzug ist er an einem Herzinfarkt gestorben.

Über das Leben in Deutschland

Bei der Lesereise „Literatour Nord“ stellen Autorinnen und Autoren ihre Bücher in sieben Städten in Norddeutschland (Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Osnabrück und Hannover) vor. Am Ende wird der von der VGH-Stiftung ausgelobte und mit 15.000 Euro dotierte Preis der „Literatour Nord“ vergeben. Bei der Gala im Gebäude der VGH in Hannover ist es üblich, dass die Gewinnerin auch einen Auszug aus einem neuen, sich gerade in Arbeit befindlichen Werk vorstellt. Das hat Fatma Aydemir nicht getan. Sie las stattdessen eine sehr zu Herzen gehende Stelle aus „Dschinns“, in der sie von Sevda erzählt, die einen Brandanschlag auf ihr Haus erlebt hat. Fatma Aydemir fragt darin auch danach, wie es ist, weiter in einem Land zu leben, in dem es Menschen gibt, die einen tot sehen wollen.

„Dschinns“ ist ein packendes Buch, das viele Leserinnen und Leser gefunden und es auch schon auf die Theaterbühne geschafft hat. Die Autorin erzählt von Zuschriften von Leserinnen, die sie täglich erhalten würde. Sie hat noch sehr mit dem Buch zu tun. Deshalb gibt es noch keinen neuen Text von ihr.

Die nächste Ausgabe der „Literatour Nord“ findet von Oktober bis Januar in den sieben beteiligten norddeutschen Städten statt.