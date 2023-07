﻿Warum braucht die Welt Hoffnung, Fury in the Slaughterhouse?

Christof Stein-Schneider

Christof Stein-Schneider, am 1. Mai 1962 in Lübeck geboren, gründete 1987 in Hannover mit Thorsten und Kai Wingenfelder sowie Rainer Schumann und Hannes Schäfer die Band Fury in the Slaughterhouse. Mit Liedern wie „Time to wonder“, „Radio Orchid“ und „Every generation got its own disease“ wurde sie rasch sehr erfolgreich. Multiinstrumentalist Gero Drnek kam 1989 hinzu. Christian Decker ersetzte 1996 Schäfer am Bass. 2008 lösten sich “die deutschen U2“ (Thees Uhlmann) auf, kamen aber – nach mehreren Revivalkonzerten – 2017 wieder endgültig zusammen. „Hope“ ist nach „now“ von 2021 das zweite Studioalbum seither. Produzent war in beiden Fällen Vincent Sorg, der sonst mit Bands wie den Broilers und den Toten Hosen zusammenarbeitet.