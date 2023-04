﻿Kunst der Nachhaltigkeit: Ausstellung mit acht Künstlerinnen und Künstlern in der Galerie Drees

Hannover. Viel zu sehen gibt es in der Galerie Robert Drees. Und das, obwohl der Titel der neuen Ausstellung, kuratiert vom britischen Galeriekünstler Eric Butcher, eher Kargheit anzukündigen scheint: Sie heißt „Die wat spaart, die wat heeft“, eine Art Äquivalent zum „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“. Butchers niederländische Mutter ist in den Mangelzeiten des Kriegs aufgewachsen und hatte das Sprichwort oft auf der Zunge. Diese Erinnerung hat Butcher nunmehr veranlasst, Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise in einem Themenfeld zwischen Reduktion und Recycling tummeln.

„Sie würden sich selbst gar nicht groß als Öko-Aktivisten oder dergleichen bezeichnen“, glaubt Butcher. „Aber der Geist unserer heutigen Zeit scheint in ihren Arbeiten doch durch.“ Er selbst, Jahrgang 1970, ist der Jüngste im hier vertretenen Oktett – die Kollegen sind zwischen 1948 und 1968 geboren, somit sicherlich nicht minder auf die eine oder andere Art durch die Elterngeneration dieser Epoche beeinflusst.

Persönliche Positionen

Zeigt die Ausstellung nun eher private oder politische Positionen? Sehr persönlich sind jedenfalls die Arbeiten von Laurence Noga, der sich aus dem Fundus seines verstorbenen Vaters bedient, eines offenbar fast schon obsessiven Sammlers von Gegenständen aller Art. Nogas kleinformatige Assemblagen sind durchaus strukturiert und erinnern, nicht zuletzt durch die Einbindung von Typografie, an Kurt Schwitters – laut Butcher schätzt Noga die hannoversche Kunstikone tatsächlich sehr.

David Batchelor hat zum Prinzip erhoben, dass kein Stück Kunststoff sein Atelier als Müll verlassen darf. Der umgekehrte Weg ist allerdings die Grundlage seines Schaffens: Die „Concretos“, farbenfrohe Gebilde von erstaunlicher Ästhetik, bestehen aus Abfällen, wie sie beispielsweise von Werkstätten entsorgt werden. Wieder einen anderen Weg beschreitet Peter Abrahams, der es in seinen wunderbar ausgeleuchteten Fotografien fertig bringt, Objekten wie Küchenschwämmen oder billigen Plastiktüten eine gewisse Würde zu verleihen – als wären es Kompositionen der Alten Meister.

Kein Stück Kunststoff darf das Atelier als Müll verlassen: Objekte von David Batchelor © Quelle: Roland Schmidt

Zu sechs britischen Beiträgen gesellen sich zwei deutsche, die Galerist Robert Drees vermittelt hat. Bei beiden Positionen spielen Fundstücke eine entscheidende Rolle: Antje Bromma verbindet gern zahlreiche Mini-Fragmente von der Reflektorscherbe bis zum Eiskonfekt-Schälchen und hängt sie unter die Decke, während der Hannoveraner Rolf Blume, gelernter Architekt, sonderbare Objekte zusammensetzt, die ein wenig so aussehen, als wäre der Ausstatter eines Science-Fiction-Films durchgedreht.

Nie wieder neues Material kaufen

Und natürlich ist Kurator Eric Butcher auch mit eigenen Arbeiten vertreten. Sie sind nachgerade radikal, obwohl sie keineswegs so wirken: Der Künstler hat filigrane Farbschicht-Elemente von früheren Werken abgelöst und präsentiert sie nun in Glaskästen wie kleine Studienobjekte. Eine endgültige Bestandsaufnahme des eigenen Schaffens. Denn: „Ich werde nie wieder neues Material kaufen, sondern nur noch mit dem bereits verwendeten arbeiten.“ Kurze Pause. „Aber davon habe ich noch eine ganze Menge ...“

Bis 3. Juni in der Galerie Robert Drees (Weidendamm 15).