﻿„Tür öffnet, Tür schließt“: Elf Künstlerinnen und Künstler aus Hannover in der Galerie Kubus

Hannover. Was für ein treffender Titel: „Wolkig bis Formstabil“ heißt die neue Ausstellung in der Städtischen Galerie Kubus, bei der elf Künstlerinnen und Künstler aus Hannover (aus den Ateliergemeinschaften „Atoll“ und „SB150EG“) ihre Arbeiten zeigen. Der Ausstellungstitel erinnert auch an einen Wolkenbruch Anfang Oktober, bei dem sich eine Menge Regenwasser durch die undichte Dachabdeckung in den Ausstellungsraum ergoss. Das eigentlich recht wuchtig wirkende Eichenparkett erwies sich als nicht sehr formstabil. Das Holz quoll auf. Die Dachabdeckung ist erneuert worden, das Parkett jedoch noch nicht – Lieferschwierigkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort, wo das Parkett geschädigt wurde, wurden Platten aus OSB-Holz eingelegt. Darauf präsentiert Christina Stolz eine Installation aus zeltartig gehängtem Stoff und einigen Schalen. Zwingend ist das nicht, aber es stört auch nicht weiter. So verhält es sich mit vielen Werken, die hier gezeigt werden.

Doch es gibt zwei Ausnahmen: „Hydromeda“ von Sophia Schomberg ist ein digitales Gemälde, das einen ziemlichen Sog entwickelt. Die Künstlerin zeigt wie sich bunte Formen – wie bei dem mathematischen Phänomen der Mandelbrotmenge – anscheinend aus sich selbst hervorstülpen. Das ist hier ein Spiel mit der Unendlichkeit, ohne die Unendlichkeit zu bemühen.

Die andere starke Arbeit empfängt die Besucher beim Betreten der Galerie. "Tür öffnet, Tür schließt" schallt es aus einigen Boxen im Treppenhaus. Allerdings ist das hier nicht die bekannte Ansage einer synthetischen Maschinenstimme, sondern Gesang. Jaq Lisboa und Wolfram Sander singen die Worte, die sonst monoton vorgetragen zur Vorsicht raten. Es ist eine wunderbare leichte, sinnliche, coole und witzige Arbeit mit einer gewissen philosophischen Tiefe. Weil die Worte mit leicht fremder Intonation gesungen werden, verweisen sie auf das Eigene, Individuelle und auf der Menschliche, das sich nicht so leicht überwinden lässt. Oder vielleicht doch? Beim wiederholten Hören klingt das "Tür öffnet, Tür schließt" auch ein wenig traurig – wie ein Abgesang auf etwas Schönes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sonnabend, 19. November, bis zum 18. Dezember in der Städtischen Galerie Kubus, Theodor-Lessing-Platz 2 in Hannover. Am Sonntag, 4. Dezember, stellen Anne Prenzler und Paula Schwerdtfeger um 14 Uhr die beteiligten Künstlerinnen und Künstler in einem Gespräch vor.