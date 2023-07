﻿Von starker Zuneigung umgeben: „Der Kirschgarten von Völksen“

Völksen. Am Anfang läuft Lopachin, der Kaufmann, der sich immer noch für einen Bauern hält, mit ein paar Messlatten durch den Garten und beschwört die Gutsbesitzerin, ihren Grundbesitz doch endlich parzellieren zu lassen, damit auf dem Grund Ferienhäuser gebaut werden können und Geld in die Kasse kommt. So etwas geht auf jeder normalen Bühne. Am Ende lässt Lopachin, der jetzt das Gut gekauft hat, einen Bagger anrollen, um die Bäume des Kirschgartens herauszureißen. So etwas – jedenfalls mit einem echten, dieselnden „Atlas“-Bagger – funktioniert kaum auf einer normalen Bühne.

Dazu braucht man schon ein sehr großes Landschaftstheater. Wie etwa den wunderbaren Park des Hermannshofs in Völksen. Dort ist wieder ein sommerliches Open-Air-Spektakel zu sehen. Eine Gruppe von professionellen und weniger professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern, Sängerinnen und Sängern spielt „Der Kirschgarten von Völksen“ nach Tschechows „Kirschgarten“. Es ist die dritte Produktion in der Reihe; in den vergangenen Jahren waren Stücke von Moliére und Aphra Behn zu sehen.

Partystimmung: Lopachin (Rainer Frank) hat das Gut gekauft und bringt sich selbst ein Ständchen. © Quelle: Lars Ehrhardt

Tschechow fürs Gartentheater einzurichten, ist nicht ganz einfach. „Der Kirschgarten“ ist ein Kammerspiel des Verschwindens, manchmal verebbt das Gerede, bis nichts mehr zu hören ist. Zwei können einander nicht lieben, weil sie gar keine Worte dafür haben. Eine kann das Anbrechen der neuen Zeit nicht begreifen, weil sie an den entscheidenden Momenten einfach nicht zuhört.

Dauersummen im Garten

Die Stille war Tschechow wichtig, deshalb hat er ihr einen Klang gegeben. Einmal erfüllt ein unheimliches Sirren den Raum. Die Gäste aus dem Gutshof halten kurz inne in ihrem Gerede, dann sagt jemand, dass in einem nahen Bergwerk vielleicht ein Förderseil gerissen sei. Und dann reden sie weiter.

Im Garten des Hermannshofs hat das Sirren einen anderen Ursprung. Hier ist es das Dauersummen der nahen Bundesstraße, die den Ort in zwei Hälften teilt und deren Gegenwart auch im paradiesischen Garten zu vernehmen ist. Ein Chor von Sängerinnen und Sängern aus Völksen und der Region schert kurz ins Spiel ein und weist auf diesen Umstand hin. Aktuell ist einiges in dieser Produktion; die Frage, wie weit das Leben von Nützlichkeitsgedanken bestimmt sein darf, ist zentral bei Tschechow, hier wird sie kurz auch mit Gedanken zur Klimakrise orchestriert.

Ideengeber und verantwortlich für die Produktion ist Rainer Frank, der in der Intendanz von Lars-Ole Walburg einer der wichtigen Schauspieler im Ensemble des Schauspielhauses Hannover war. Für die Produktionen in Völksen hat er sich mit ein paar anderen Schauspielerinnen und Schauspielern, Musikerinnen und Musikern (Andrea Casabianchi, Martin Engelbach, Elisabeth Hoppe, Dennis Pörtner, Andreas Sigrist, Michaela Winterstein) zusammengetan.

Der wunderbare Garten des Hermannshofes

Das Ensemble ist sehr gemischt. Und Serkan Salihoglu, der die Regie übernommen hat, lässt vieles zu. Die Unterschiede der Darstellerinnen und Darsteller, etwa in der Fähigkeit, auch mit ganz kleinen Nuancen Wirkung zu erzielen, sind doch recht auffällig. Aber ein Problem ist das fast nicht. Denn der wunderbare Garten des Hermannshofes ist hier der wichtigste Mitspieler – und der leistet Erstaunliches. Die Zuschauer, die von Spielort zu Spielort ziehen und am Ende sogar durch das Gutshaus geschleust werden, erleben überall etwas Besonderes, können sich überall wie von starker Zuneigung umgeben fühlen.

Sanft – und ganz im Geiste Tschechows wird dieses Gefühl vermittelt, dass es noch etwas anders geben muss als Maß und Zahl und Optimierung. Und dass das ganz nah sein kann, wenn man sich nur in einem Garten befindet.

„Der Kirschgarten von Völksen“ ist noch bis zum 5. August im Hermannshof in Völksen zu sehen. Weil der Ansturm auf die Eintrittskarten so groß ist, plant das Ensemble eine Zusatzveranstaltung. Im kommenden Jahr soll es mit dem Sommertheater auf dem Hermannshof weitergehen.

