﻿„War ein Fest“: Fury spielen bei „Jamel rockt der Förster“

Jamel. „Es war ein Fest“, sagt Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider am nächsten Morgen. Die Stimme klingt noch ein wenig rauer als sonst, die Freude ist unüberhörbar. Der Abend war lang, die Nacht kurz. Fury in the Slaughterhouse haben am Freitagabend beim zweitägigen Demokratiefestival „Jamel rockt den Förster“ in der Provinz Mecklenburg-Vorpommerns gespielt, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.

„Jamel rockt den Förster“ ist nicht eines der besucherstärksten Festivals des Landes, aber eines der bekanntesten. Seit 2007 wird es alljährlich von Birgit und Horst Lohmeyer organisiert. Das Künstlerehepaar lebt in dem von Neonazis dominierten Dorf nahe Wismar. Das Festival ist ihr Beitrag gegen Rechtsextremismus und für Toleranz. Künstler und Bands wie Herbert Grönemeyer und Die Ärzte, Danger Dan (mit Igor Levit) und Feine Sahne Fischfilet haben dort gespielt.

Mousse T. sagt an

Eine Besonderheit: Wer auftritt, wird vorher nicht bekanntgegeben. Das erfahren die Besucher erst, wenn andere Prominente – meist vom Band – den nächsten Act ankündigen und der Vorhang fällt. In diesem Jahr hatten schon Sebastian Krumbiegel, NinaMarie (mit Mitgliedern von den Beatsteaks und Turbostaat), Juli und Bosse gespielt, als die Stimme von Mousse T: erklang. „Hallo liebe Gleichgesinnte“, begrüßte der Starproduzent aus Hannover das Publikum. „Ich freue mich, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid, um die Fahne der Demokratie hochzuhalten.“

In Jamel: In Mecklenburg-Vorpommern: Fury in The Slaughterhouse mit Christof Stein-Schneider (von links), Christian Decker, Rainer Schumann und Kai Wingenfelder. © Quelle: Bernd Wüstneck

Eine Stunde spielten dann „unsere stärksten Pferde“, so Mousse T., Sänger Kai Wingengfelder im „Omas gegen Rechts“-T-Shirt. Am Ende des Auftritts, beim Song „Kick it out“, war noch Organisator Horst Lohmeyer selbst mit dabei. „Er ist Gitarrist“, erzählt Stein-Schneider. „Wir waren die erste Band, die ihn gefragt hat. Er hat sich sehr gefreut.“ Anschließend war noch die Band Madsen dran.

Landespolitik ist auch dabei

Ein politisches Zeichen setzen – gegen Hass, Hetze und Diskriminierung: Darum geht es bei dem Festival. „Das wollen wir unseren Kindern auch vermitteln, daher nehmen wir sie mit“, hatte Besucher Frank Selle gesagt. „Ich habe hier in den vergangenen Jahren schon Deichkind, die Donots und Feine Sahne Fischfilet gesehen“, sagte er. „Wenn Fettes Brot zum Abschluss noch mal käme, wäre das cool.“Henning Heintzenberg erzählte, er verfolge das Festival schon seit einigen Jahren, die aktuelle politische Situation habe ihn dazu bewogen, in diesem Jahr als Besucher zu kommen. Anne Drefahl war es egal, welche Band kommt. „Ich mag es, mich überraschen zu lassen. Das hat Charme“, sagte sie. Am Folgetag geht das Festival weiter.

Das letzte Konzert am Freitag: Die Gruppe Madsen spielt bei „Jamel rockt den Förster“. © Quelle: Bernd Wüstneck

Vor dem ersten Act hatten Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) und die Schirmherrin und Landtagspräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse (SPD), das Wort ergriffen. „Dieses Festival steht nicht nur für Musik, sondern steht für eine besondere Haltung. Nämlich für Vielfalt und Respekt und für Toleranz“, sagt sie. In einer parallel veröffentlichten Mitteilung lobte sie die Organisatoren Birgit und Horst Lohmeyer als „Menschen, die den Mut haben, sich gegen diejenigen zu stellen, die unsere demokratischen Werte ablehnen“.

„WIr haben das bessere Leben“

Das 35-Seelen-Dorf Jamel sei, so hat es Stein-Schneider erlebt, „ein Kaff wie so viele: diese typischen Häuser mit ihren typischen Zäunen, eine Bushaltestelle, und der Bus fährt nur einmal am Tag. Wir als Gesellschaft haben solche Gegenden einfach aufgegeben. Man darf sich nicht wundern.“

Als er das sagt, ist er schon in Lübeck, um das nächste Konzert ihrer „Hope“-Tour zu spielen. Ein Motto, dem der Abend in Jamel vollends entsprach: „Es war sehr hoffnungsvoll, einfach wunderschön“, so Stein-Schneider. Und darum gehe es, nämlich den Rechtsextremen zu zeigen: „Wir haben das bessere Leben.“

