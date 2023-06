﻿Triumphzug für einen Geiger: Javier Comesaña in der Staatsoper

Kostenfrei bis 13:17 Uhr lesen

Handball-Europapokal

Fans am Gleis in Stuttgart, Fans am Gleis in Hannover: Den Recken der TSV Hannover-Burgdorf wurde die lange Zugfahrt in die Heimat versüßt. Proviant: Pizza und Bier. Die Handball-Helden feierten bodenständig ihre Europapokalteilnahme.