﻿ Brennend vor Spielfreude: Heaven Shall Burn im Capitol

Hannover. Mit rhythmischem Klatschen begrüßen 1200 Metal-Heads ihre Helden Heaven Shall Burn (HSB) im Capitol. Nebelmaschinen am Bühnenrand pfeifen Dampfsäulen in die Höhe, gleißendes Licht blendet, dann kracht ihr Metalcore los.

HSB kommen gerade aus Wacken und sie sind entsprechend aufgedreht. Der irrsinnig schnelle Doublebass des Schlagzeugers Christian Bass brettert durch das Capitol, Heaven Shall Burn, englisch für „der Himmel soll brennen“, aus Saalfeld in Thüringen, brennt selbst vor Spielfreude. Schon bald legen glückliche Crowdsurfer los, lassen sich über die Menschenmenge tragen – Kopf in den Nacken, die Arme weit ausgestreckt.

Oben bleiben: Crowdsurfer beim Konzert von Heaven Shall Burn im Capitol. © Quelle: Villegas

Junge Leute, darunter viele Frauen toben durch den Club, rennen im Kreis, ein großer „Circle of Death“ entsteht. Die abgeatmete Luft drückt schwer, ein feuchter Film hat sich auf den Boden gelegt, es herrscht eine neblig-schwüle Atmosphäre. Leider ist der Klang im Club nicht so ausgewogen, die Bassfrequenzen sind nicht so kräftig wie der Rest des Musikschalls und verlieren sich im Raum.

Doch die agile Truppe ist gut gelaunt. Extremer Death Metal mit melodischen Refrains, das ist eine ungewöhnliche Kombination. „Der nächste Song geht an euch alle!“, sächselt Marcus Bischoff, Frontmann und Sänger der Band. „Black Tears“ heißt der, „schwarze Tränen“, eine deprimierende Diagnose. Wasserflaschen werden ins Publikum geworfen, bei den Temperaturen ist das eine gute Idee, auch die Bühnenkleidung des Quintetts ist klatschnass.

Es ist eine sympathische Clique um den Gitarristen und Bandgründer Maik Weichert. Die Musiker sind bodenständig und so verschwitzt wie gut gelaunt. Seit Ende der Neunzigerjahre gibt es HSB. Der 42-jährige Marcus Bischoff ist nicht nur ihr Sänger, sondern auch Krankenpfleger auf einer Intensivstation. Damit hat er nicht nur den musikalischen Stillstand während der Pandemie überstanden, das hilft ihm auch, einen realistischen Blick auf die Gesellschaft zu bewahren. Alle Mitglieder leben vegetarisch, sie haben politische Themen in ihrem Kanon, sind gegen Rassismus und Faschismus. Und das kommunizieren sie auch so.

Heaven Shall Burn im Capitol. Fotos:Villegas © Quelle: Villegas

Währenddessen fangen die Sicherheitsleute die Headbanger auf, die über die Absperrung purzeln. Nach 70 Minuten Show geht es in die Zugaben. Im Song „Tirpitz“ beschreit Bischoff die „stille Schreckensherrschaft“ des Kriegsschiffes, auch eine sehr schnelle Nummer, und zum Song „Valhalla“ singen alle im Club: „Walhalla, Erlösung, warum hast du mich je vergessen?“. Gute Frage, aber vielleicht gar nicht zu beantworten.

