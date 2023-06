﻿Gerhard Polt und Die Toten Hosen kommen auf die Gilde-Parkbühne

Hannover. Die Toten Hosen kommen für einen Auftritt mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern nach Hannover: Am Sonnabend, 13. August, spielen sie ab 19.30 Uhr auf der Gilde-Parkbühne. Die auf den ersten Blick überraschende Verbundenheit der Künstler reicht weit zurück: 1986 sind die Toten Hosen gemeinsam mit den Brüdern Well, die damals als „Biermösl Blosn“ unterwegs waren, beim „Anti-WAAhnsinns“-Festival in Wackersdorf aufgetreten. Dabei sind sich die Außenseiter der Deutschrock-Szene nähergekommen. Kurz darauf stieß der inzwischen 81-jährige Kabarettist Polt für ein erstes gemeinsames Programm dazu.

Nah am Wasser aufgebaut: Gerhard Polt (mit Hut) und die Well-Brüder. © Quelle: Hans-Peter Hösl

Unter dem Motto „Forever“ gibt es nun eine Wiedervereinigung der Besetzung – und erstmals eine Tour über die großen Open-Air-Bühnen des Landes. Der Vorverkauf startet am 21. Juni, Tickets kosten 64 Euro.

