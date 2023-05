﻿Erinnerung an eine Kriegsreporterin: In Höxter eröffnet das „Forum Anja Niedringhaus“

Höxter. So also sieht der Krieg aus. Der blutüberströmte US-Soldat auf dem Boden eines Sanitätshubschraubers. Der US-Marine, der mit seiner Einheit in eine zerstörte Stadt im Irak vordringt, in seinem Rucksack eine Soldatenpuppe, die den Betrachter anzublicken scheint. Der Rebell in Libyen mit dem Gewehr in der Hand, den Mund weit geöffnet und schreiend, hinter ihm ein Himmel aus stählernem Blau. Das ist der Krieg. Die Kriegsfotografin Anja Niedringhaus hat ihn gezeigt.

Und sie hat gezeigt, was auch mit dem Krieg zu tun hat: einen Tagelöhner in Afghanistan, der Sturm weht Fetzen seiner Kopfbedeckung vor sein Gesicht. Oder den afghanischen Jungen im Kettenkarussell. Er schwingt nach außen, scheint sich dabei aber ins Bild hineinzudrehen. In der Hand hält er ein größeres Spielzeuggewehr, mit dem er auf die Leute unter ihm zielt.

Mit Maskottchen: Ein Soldat im November 2004 in der irakischen Stadt Fallujah. © Quelle: Anja Niedringhaus

Anja Niedringhaus war eine Fotografin, die ein unglaublich gutes Gefühl für das hatte, was bei einer Reportage am wichtigsten ist: Menschen. Einige ihrer Bilder sind zu Ikonen der zeitgenössischen Kriegsfotografie geworden. Am 4. April 2014 wurde Anja Niedringhaus in Afghanistan erschossen. Sie war dort, um über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu berichten.

Erinnerung an Anja Niedringhaus

Anja Niedringhaus ist in Höxter aufgewachsen und hat dort – bevor sie zum Studium nach Göttingen ging – bei der „Neuen Westfälischen“, eine der beiden Lokalzeitungen der Stadt, als Journalistin gearbeitet. Ihr Tod hat nicht nur Angehörige, Freunde und Kolleginnen und Kollegen tief getroffen. Nachdem der erste Schock bewältigt war, hatten einige von ihnen die Idee, etwas zu tun, damit Anja Niedringhaus und ihr Werk nicht vergessen werden: Sie setzten sich dafür ein, in Höxter ein Museum zu errichten, in dem an die preisgekrönte Fotografin erinnert wird.

Museum heißt das Haus nicht, man hat sich für einen anderen, etwas mehr nach vorn gerichteten Namen entschieden: „Forum Anja Niedringhaus“. Schließlich soll hier nicht nur erinnert werden; es sollen auch Diskussionen stattfinden. Kurz vor dem Tag der Internationalen Pressefreiheit am 3. Mai wurde das Haus eröffnet.

Afghanistan im Mai 2013: Ein Junge lässt einen Drachen steigen. © Quelle: Anja Niedringhaus

Die erste Ausstellung im Forum hat Muhammed Muheisen kuratiert, ein früherer Kollege der Fotografin. Zu sehen sind einige berühmte Bilder von Anja Niedringhaus aus den Kriegsgebieten der Welt. Es gibt Abspielstationen, auf denen andere wichtige Kriegsfotos zu sehen sind, es gibt Informationen zu den Lebensstationen der Fotografin. Man erfährt, dass sie nach ihrer Zeit in Höxter für das „Göttinger Tageblatt“ fotografiert hat, dass sie zur Nachrichtenagentur AP gewechselt ist, dass sie nicht nur Kriegs-, sondern auch Sportfotografin war.

Stark und berührend sind die vielen Fotos, die auf großformatigen Abzügen in der Ausstellung zu sehen sind. Viele sind hart, weil sie die Wirklichkeit so zeigen, wie die Wirklichkeit eben ist, manche sind aber auch von einer feinen Poesie durchwoben. Da wehen Vorhänge ins Bild, da taucht die Sonne die Landschaft in Goldfarbe.

Das Blut an der Kamera

Anderes ist irritierend. In Schaukästen sind Bändchen mit Akkreditierungskärtchen zu sehen, wie sie Journalisten bei Veranstaltungen bekommen. Das wirkt ein bisschen so, als würden die Verantwortlichen der Authentizität der Fotos misstrauen, so, als ob hier etwas zusätzlich beglaubigt werden müsste. Im Zentrum der Ausstellung steht ein schmaler Sockel, auf dem – angestrahlt von einem Spot – die Kamera zu sehen ist, die Anja Niedringhaus in der Hand hielt, als sie erschossen wurde. Das Objektiv fehlt, es war zersplittert. Am Sucher der Kamera klebt ihr Blut.

„Kriegsfotografen müssen zeigen, was ist, sonst sieht es ja keiner.“ „Sobald Journalisten abreisen, gibt es keine Zeugen und keine Bilder mehr.“ Oder: „Wenn ich es nicht fotografiere, dann wird es nicht bekannt.“ Solche Sätze hat Anja Niedringhaus oft gesagt. In Interviews oder bei Vorträgen, zu denen die mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Fotografin oft eingeladen wurde, hat sie so über ihre Arbeit gesprochen.

Im Alter von 48 Jahren bei der Ausübung ihres Berufs erschossen: die Fotografin Anja Niedringhaus. © Quelle: Peter Dejong

Die Journalistin Antonia Rados, die als Fernsehreporterin lange in Kriegsgebieten unterwegs war, zitierte einige dieser Sätze in ihrem Eröffnungsvortrag. Sie fragte: „Warum begeben sich manche Menschen freiwillig an die schlimmsten Orte der Welt?“ Und gab auch eine Antwort: Nicht, weil sie es mögen, nicht, weil Kriegsreportage ihr Hobby ist, sondern, damit wir uns ein Bild vom Krieg und von der Armut machen können.

Das Risiko, das Kriegsreporterinnen und Kriegsreporter eingehen, sei hoch. „Hier ist alles berechenbar“, sagte Antonia Rados, „ aber in Mali oder im Irak ist es das nicht.“ Dort gebe es nicht die eine erkennbare Front, dort sei die Front überall. „Ohne Risiko gibt es keine gute Kriegsreportage“, sagte Antonia Rados. Dann sprach sie von der „freien Willensentscheidung“ der Reporterinnen und Reporter.

Das Forum Anja Niedringhaus Das Forum Anja Niedringhaus, Westerbachstraße 33, in Höxter ist täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr (freitags von 10 bis 19.30 Uhr) geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro (3,50 Euro ermäßigt). An den Investitionen für den Umbau des historischen „Tilly-Hauses“ von etwa 1,3 Millionen Euro haben sich das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt Höxter, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (mit dem Programm „Landkultur“) sowie mehrere Stiftungen beteiligt.

Und dann steht da diese Kamera mit dem Blut in der Vitrine. Und man denkt vielleicht an die Angehörigen der erschossenen Fotografin, die sich das ansehen. Und dann geht man etwas ratlos ins Freie. Und da ist alles mit Blumen geschmückt, weil gerade Landesgartenschau ist in der Stadt. Und anderswo ist Krieg.