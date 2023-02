﻿Skandalpremiere: So ist der neue Ballettabend „Glaube Liebe Hoffnung“ an der Staatsoper Hannover

Der Hundekot-Angriff des Choreografen Marco Goecke auf eine Kritikerin ist das beherrschende Thema nach der Premiere von „Glaube Liebe Hoffnung“ an der Staatsoper Hannover. Getanzt wurde aber auch. So war es.

Hannover. Der Titel des aktuellen dreiteiligen Ballettabends an der Staatsoper „Glaube Liebe Hoffnung“ klingt bedeutungsschwer, doch die Stücke kommen überaus leichtfüßig und originell daher. Ballettdirektor Marco Goecke behält sich vor, mit seinem nunmehr fast zehn Jahre alten Stück „Hello Earth“ das Finale zu bestreiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man kann das so sehen, dass er seinen Gästen, den Choreografen Medhi Walerski und Guillaume Hulot, bescheiden den Vortritt einräumen möchte, man kann es aber auch als kluge Strategie interpretieren, den Höhepunkt des Abends an den Schluss zu setzen und die Vorstellung mit einem Knaller enden zu lassen. Denn nichts anderes ist „Hello Earth“.

Vom Urknall bis zum Tod

Goecke hat das Werk 2014 für das Nederlands Dans Theater kreiert. Ihm geht es um den Blick aus weiter Ferne auf die Welt, um die Zeit, die einem auf der Erde bleibt, und darum, wie man diese Zeit nutzt. Er selbst scheint immer Angst davor zu haben, dass die Zeit ihm davonläuft. Rasend schnell, geradezu fiebrig ist seine Bewegungssprache. Keine halbe Stunde braucht er, um sich vom Urknall beziehungsweise der Geburt bis zum Tod vorzukämpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Starke Bilder: „Glaube Liebe Hoffnung“ an der Staatsoper Hannover. © Quelle: Carlos Quezada

Zwölf Tänzerinnen und Tänzer agieren in wechselnden Formationen. Dabei durchpflügen sie ein riesiges Herz aus Popcorn auf dem Bühnenboden. Der Duft von Puffmais zieht bis in die oberen Ränge. Fast ist es wie im Kino. Wobei Popcornkino ja eher ein Synonym für seichte Unterhaltung ist. Das Popcornballett indes schafft den Spagat, existenzielle Fragen aufzuwerfen und mit flirrender Leichtigkeit zu verhandeln. Die eingespielte Musik von Benjamin Britten wallt dazu zwischendurch so dramatisch auf, dass der Sound auch zu einem Monumentalfilm passen würde.

Lesen Sie auch

Neben Goecke zu glänzen ist schwer. Dem renommierten französischen Choreografen Medhi Walerski gelingt das mit seinem atmosphärisch dichten Stück „Sway“ aus dem Jahr 2019 besser als dem Korsen Guillaume Hulot mit seiner Uraufführung „Milk“. Walerski setzt sich in seiner Arbeit mit der Dichterin Emily Dickinson und ihrem Gedicht „Hope is the Thing with Feathers“ auseinander. Mit nahtlos ineinander übergreifenden Bewegungen formieren sich die Tänzer immer wieder aufs Neue in einem golden ausgeleuchteten Bühnenraum, dessen Seitenwände nach innen geneigt sind. Faszinierend ist, wie geschmeidig und präzise, die auf Adrien Cronets Klangkulisse abgestimmten Schrittfolgen sind.

Hulot mixt Mozart und The Police

Hulots Stück „Milk“ setzt dagegen auf recht harte Übergänge zwischen unterschiedlichen Musikstilen. Unter Stücke von Mozart mischt er Songs der Kehlkopfsängerin Tanya Tagaq. Und auch ein rarer Song der legendären Band „The Police“ ist zu hören: „Mother“. Um die Mutterrolle geht es in Hulots Choreografie. Die Szene, die mit dem „Police“-Song unterlegt ist, ist die stärkste des Stücks: Es ist ein Duett, das die Übergriffigkeit, aber auch Hilflosigkeit von Müttern und den Trotz und die Wut von Teenagern herausstellt. Mit grotesk angehauchten Bewegungen wird der Abnabelungsprozess zu einem aberwitzigen Kampf. Hulot selbst will sein Stück konsequenterweise auch nicht als „Liebesgedicht“ an die Mutter verstanden wissen. Dennoch steckt auch in „Milk“ viel Poesie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jubelnder Beifall am Ende eines vielschichtigen Ballettabends mit einem virtuosen Ensemble.