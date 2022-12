﻿Feuer frei für die Kunst! Im Sprengel-Museum wird auf Christbaumkugeln geschossen

Auch so kann man sich in Weihnachtsstimmung bringen: Im Sprengel Museum stiegt wieder mal ein „Glitterballshooting“ – mit Erinnerung an die Künstler Hannes Malte Mahler, der diese vorweihnachtliche Tradition etabliert hat: Mit einem Luftgewehr wird auf einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum geschossen.

Hannover. Zing! Und: Plopp! Wieder platzt eine Kugel am Weihnachtsbaum. Feuer frei auf den Baumschmuck: Das traditionelle „Glitterballshooting“ steigt wieder im Sprengel-Museum. Gut besucht ist die Kunstaktion im Caldersaal, die an den Künstler Hannes Malte Mahler erinnert, der mit dieser angeschrägten Performance in seinem Atelier (und auch in der Kestnergesellschaft) es in Hannovers Vorweihnachtszeit so richtig hat krachen lassen..

Glühwein in Strömen, Party im Museum

Kimme, Korn und ran, ein kleines Bleigeschoss in den Lauf des Luftgewehrs geschoben, mit professioneller Hand geladen – so kann jeder versuchen, sich auf diese etwas andere Art in Weihnachtsstimmung zu bringen. Spaß und Gedenken an den 2016 verstorbenen Künstler: Ihm hätte die Stimmung im Museum gefallen, es war ein bisschen wie immer, Freunde treffen, Party feiern, Glühwein fließt in Strömen (und Bier), dazu je nach Gusto heiße Würstchen oder kiloweise ausgelegtes Lakritz- oder Gummikonfekt futtern.

Es vor Weihnachten krachen lassen: Lise Mahler, die Schwester von Hannes Malte Mahler, legt an. © Quelle: Thomas Woelki

Neuer Katalog über Alida Warzecha

Dazu gab es noch etwas Förderung junger Kunst durch „feinkunst e.V.“, der sich der Verwaltung und Aufarbeitung des Mahler-Nachlasses gewidmet hat. Das Shooting gibt hier den Rahmen ab für eine Katalogpräsentation: die „Blaupause“ (für 20 Euro bei „feinkunst“), die das farbstarke Werk von Alida Warzecha vorgestellt. Die hannoversche Künstlerin hatte in den Vereinsräumen in der Roscherstraße eine erfolgreiche Präsentation.

Neuer Katalog: Die „Blaupause“ von Alida Warzecha gibt es bei „feinkunst e.V.“. © Quelle: blaupause

Und auch das letzte Projekt des Künstlers findet beim „Glitterballshooting“ eine Fortsetzung – die weltweite textile Kunstaktion „Mahlerwear“, die bis in die USA und nach Japan begeistert. Die T-Shirts, mit denen auch an diesem Abend viele ihr Bekenntnis zu Mahler zeigten, werden verkauft, im kommenden Jahr soll es noch neue Motive geben, die auf dem Mahler-Computer gefunden wurden.

Vom Bäumchen bleibt dann immer nicht gar so viel übrig. Von den Kugeln noch weniger. Aber es gibt wohl kaum einen Weihnachtsbaum in der Stadt, dem mehr konzentrierte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und mit manchem Schuss ist es auch an diesem Abend wieder wie mit manchen Geschenken, die am kommenden Wochenende überreicht werden, voll daneben.