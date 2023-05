﻿Von Ziegen und Pferden: NoViolet Bulawayo stellt ihren Roman „Glory“ vor

Hannover. Eigentlich ist der Literarische Salon gar kein Salon, sondern ein Foyer, und zwar das eines ziemlichen grauen Hochhauses. Aber als NoViolet Bulawayo im vollen Conti-Foyer die Bühne betritt, erhellt sich der Raum. Alles wirkt irgendwie bunter und mondäner, denn Bulawayo ist eine internationale Schriftstellerinnengröße, eine gut gelaunte noch dazu.

Ihr Debüt „Wir brauchen neue Namen“ landete 2013 auf der Shortlist des wichtigsten britischen Literaturpreises, des Booker Prize. Und während Salon-Moderatorin Mariel Reichard noch einige weitere Auszeichnungen Bulawayos vorliest und dann mit stolzem Grinsen auf den heute anwesenden Simultanübersetzer hinweist, fragt man sich, wie es dazu kam, dass Bulawayo an diesem Abend im Conti-Foyer in Hannover ihren neuen Roman „Glory“ vorstellt. Es stellt sich heraus, dass Bulawayo für ein Jahr am Wissenschaftskolleg zu Berlin an ihrem dritten Roman arbeitet, was nur sehr langsam vorangehe, aber kein Problem sei, so Bulawayo. Zwischen ihren beiden veröffentlichten Romanen sind ja auch fast zehn Jahre vergangenen und außerdem hätte sie noch: „A Life to Live.“

In „Glory“ erzählt NoViolet Bulawayo von einer Ziege und einem Pferd

In „Glory“ erzählt Bulawayo die Geschichte von Destiny, einer Ziege, die heimkehrt in den fiktiven Staat Jidada, der von einem mittlerweile alten, senilen Pferd seit vielen Jahrzehnten brutal regiert wird. Bulawayo betont im Gespräch mehrfach, dass sie auf diese Geschichte warten musste, warten wollte. Also wartete sie, zu Hause in Oakland, bis Robert Mugabe nach knapp 30 Jahren Präsidentschaft im Jahr 2017 in Simbabwe durch einen Putsch gestürzt wurde. Dann reiste sie umgehend in ihr Heimatland. Es war der erste Besuch nach über zehn Jahren.

Das Warten hatte sich gelohnt, denn Bulawayo wusste sofort, dass das die Geschichte ist, die sie schreiben muss. In Simbabwe begann sie, sich mit ihrer Biografie und ihrer Familie auseinanderzusetzen, insbesondere mit ihrer Oma, die eine begnadete Erzählerin von Tiergeschichten gewesen sein soll.

Im Salon: Autorin NoViolet Bulawayo (Mitte), Moderatorin Mariel Reichard (links) und Schauspielerin Denise M’Baye, die die deutschen Passagen des Romans las. © Quelle: Nerea Lakuntza

Um diese Geschichte zu erzählen, wählte Bulawayo eine Fabel à la „Farm der Tiere“. Und sie wählte Jidada statt Simbabwe und Tiere statt Menschen. Um eine humoristische Distanz zur Schrecklichkeit der Realität zu wahren und um eine eigene Geschichte schreiben zu können und nicht das Narrativ der Herrschenden zu reproduzieren. Bulawayo wollte außerdem, dass „Glory“ eine universale Geschichte wird, eine gemeinschaftliche Story, denn „Glory“, so die Autorin, ist eine „Conversation“, eine Unterhaltung, ein Gespräch, das geführt werden will. Ein Gespräch über Kolonialismus, über Macht, über Gewalt und Tyrannei. Und über die Hoffnung, dass sich eines Tages Freiheit und Selbstbestimmung verwirklichen.

Zum Ende des Abends liest Bulawayo noch eine kurze Passage mit der Überschrift „Portrait of Silence“ vor. Sie schickt voraus, dass Destiny ein Buch über ihre Geschichte geschrieben hat und bei einer Lesung in aller Öffentlichkeit von Militärs erschossen wurde. Dann liest Bulawayo vor. Die Passage endet mit dem Wort „silent“. Das Publikum ist gerührt und spendet Applaus. Danach herrscht erstmal Stille.

Am 5. Juni ist die Kulturhistorikerin Tiffany N. Florvil um 20 Uhr zu Gast beim Literarischen Salon im Conti-Foyer. Thema des Abends ist: „Schwarz, deutsch, feministisch – die Geschichte einer Bewegung“.

