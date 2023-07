﻿Reetsma spricht über Wieland: Das Herbstprogramm der Goethe-Gesellschaft Hannover

Unfall auf der B 441

Drei Verletzte: Sprinter-Fahrer mit 1,52 Promille gerät in Dedensen in Gegenverkehr

Der Fahrer eines Mercedes Sprinter ist am Donnerstag in Seelze-Dedensen in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Seat Ibiza geprallt. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Der Verursacher hatte 1,52 Promille.