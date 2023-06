﻿Das Ende des Weltuntergangs: „Götterdämmerung“ in Braunschweig

Braunschweig. Es ist nicht irgendeine Opernproduktion, mit der das Staatstheater Braunschweig eine außergewöhnliche Spielzeit beschließt. Die „Götterdämmerung“, die jetzt in dem Haus zu sehen ist, rundet ein Projekt rund um Richards Wagners „Ring des Nibelungen“ ab. Doch so, wie es hier zu sehen ist, eröffnet das alte Stück neue Perspektiven auch für die Zukunft des Theaters.

Opernbesucher sind gewohnt daran, anhand der Tetralogie das große Ganze erklärt zu bekommen. Wagners Hauptwerk erzählt vom Werden und Vergehen einer Welt, ist aber auch tönende Zeitgeschichte der Epoche zwischen deutscher und industrieller Revolution. Da erscheint es fast schon vermessen, wenn man die Beschäftigung mit dem Werk in Braunschweig nun mit „Ausweitung des Ringgebiets“ überschrieben hat.

Alle Kräfte des Theaters vereint

Das Motto bezieht sich auch auf ein gründerzeitliches Wohngebiet in der Stadt – das Ringgebiet – und mag dabei geholfen haben, Berührungsängste gegenüber dem Werk abzubauen. Denn am Staatstheater ist man sehr rustikal mit der Vorlage umgegangen. Auf ein weitgehend originales „Rheingold“ folgten in den vergangenen Monaten eine Uraufführung im Schauspiel mit dem Titel „Die Walküren“ und das Tanztheaterstück „Siegfried – eine Bewegung“.

Vereinte Kräfte: Das Braunschweiger Tanzensemble in der „Götterdämmerung“. © Quelle: Bettina Stöss

Die „Götterdämmerung“ bringt nun alle Kräfte des Drei-Sparten-Hauses zusammen. Srba Dinic leitet das Staatsorchester und ein starkes Sängerensemble. Für die Inszenierung haben gleich vier Regisseurinnen und Regisseure (Beatrice Müller, Isabel Osterman, Dagmar Schlingmann und Choreograf Gregor Zöllig) aus den verschiedenen Abteilungen des Theaters ihre Kräfte vereint. Das Ergebnis ist kein Stückwerk, sondern ein ungewöhnlich klarer und unvoreingenommener Blick auf das Werk.

Der Weltuntergang fällt aus

Das Team hat inhaltliche und formale Stränge in dem Stück ausgemacht, die jeweils einem Verantwortlichen zugeordnet und am Ende zusammengebracht werden. So wird sehr deutlich, dass die „Götterdämmerung“ kein sich stringent entwickelndes Musikdrama ist, sondern aus ganz verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist, die nicht zwangsläufig auf das eine, die Oper tatsächlich beschließende Ende hinauslaufen.

Starke Sänger: Allison Oakes als Brünnhilde in der „Götterdämmerung“ am Staatstheater Braunschweig. © Quelle: Björn Hickmann

Deshalb fällt der Weltuntergang in Braunschweig aus: Die Hoffnung auf Veränderung ist nicht länger an den antimodernen Gedanken einer Auslöschung des Bestehenden geknüpft. Schon im Stück gibt es mehrere Gelegenheiten, den Fluch des titelgebenden Rings zu brechen und das Drama so aufzulösen. In der Inszenierung bekommen ihn die Rheintöchter schließlich freiwillig von Brünnhilde übergeben. Und die Bühne bleibt frei von Leichen.

Mit der Neubewertung des Endes betritt man in Braunschweig keineswegs Neuland: Pathetische Weltuntergänge bekommt man auf deutschen Bühnen kaum noch zu sehen. Doch oft suchen Regisseure im „Ring“-Finale ihr Heil in ironischer Distanz. Hier hat sich das Produktionsteam ernsthaft die Frage gestellt, was eine Gesellschaft ausmacht, die aus Fehlern der vorangegangenen Generationen lernt.

Ausweitung des Ringgebiets Am Staatstheater Braunschweig läuft derzeit ein Festival mit zahlreichen Aufführungen und Aktionen rund um den „Ring des Nibelungen“. Die „Götterdämmerung“ ist wieder am 18. und 24. Juni zu sehen. „Siegfried- eine Bewegung“ wird am 16. Juni gespielt, „Die Walküren“ am 15., 21. und 28. Juni.

Die Antworten – mit Kreide an die Bühnenwand geschriebene Schlagworte wie Frieden und Vielfalt – erscheinen fast zwangsläufig banal. Doch sie entlasten das Stück von oft nur behaupteter Bedeutungstiefe. Der „Ring“ bekommt sein menschliches Maß zurück. Und wirkt so interessant und gegenwärtig wie lange nicht.

