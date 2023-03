﻿„Göttinnen des Jugendstils“: Das Braunschweiger Landesmuseum besichtigt eine Epoche

21. bis 23. April: Diese Promis machen beim Beachvolleyball-Turnier am Steintor mit

Im April startet wieder das Beachvolleyball-Turnier am Steintor. Profis kämpfen beim Neue-Presse-Cup um Punkte für die Meisterschaften am Timmendorfer Strand. Beim Promi-Spiel treten bekannte Gesichter wie Christian Schulz, Adis Ahmetovic, Hinnerk Baumgarten, Evelina Kukla und Anissa Bothe an.