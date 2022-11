﻿„Musik liegt in der Luft“: Götz Alsmanns Nostalgieabend im Theater am Aegi

Hannover. Götz Alsmann weiß, wie es geht. Wie er einem grauen Novembertag Glanz verleihen kann. Sein über Jahrzehnte erprobter Stimmungsaufheller ist der deutschsprachige Jazzschlager. Mit dem durch Caterina Valente berühmt gewordenen Song „Musik liegt in der Luft“ begrüßte er swingend sein sofort gut gelauntes Publikum im Aegi.

Allerdings musste sich Alsmann erstmal warm singen. Wer den Valente-Schlager im Ohr hatte, und das waren offensichtlich alle, für den war die Alsmann-Variante ein wenig kraftlos. Aber der immer ein wenig schelmisch wirkende Schnellredner mit seiner stets gepflegt hochtoupierter Haartolle steigerte sich schnell, auch wenn Vieles an dem Abend ein wenig zu routiniert wirkte.

Ein Grund zum Klavierspielen

Zusammen mit dem meist ernst blickenden Altfried Maria Sicking am Vibrafon, dem manchmal amüsiert schmunzelnden Ingo Senst am Kontrabass und dem jungen hinter seinem Schlagzeug fast verschwindenden Dominik Hahn war es ein Zeitsprung in die Vergangenheit einer melodisch durch und durch heilen Welt. Maekus Paßlick an den Congas und Bongos brachte immer mal wieder überraschenden Humor in den Abend, wenn er grimassierend Faxen machte.

Aber der Star war natürlich Götz Alsmann, der von Liebe und Leid sang, er machte sich über die Texte alter Schlager lustig, erzählte Geschichten von Paul Kuhn als dem ‚Mann am Klavier‘ und dass das Lied „Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen“ seine frühkindliche Motivation gewesen sei, schnell Klavier lernen zu wollen. Weil Bossa Nova „immer geht“, gab es an dem unterhaltsamen Abend auch viel die Seele umschmeichelnde brasilianische Musik. Das Publikum dankte es ihm mit freundlichem Applaus.

Von Ruben Lützow