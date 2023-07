Playback gesungen und live begeistert: Die neue GOP-Show folgt einem ganz besonderem Konzept, bei der die Künstler nicht nur ihre Artistik zeigen – sie treten auch gleichzeitig noch als Popstars auf.

Hannover. Playback heißt es in der neuen Show im GOP – und das ist wohl auch der Wunsch der Zuschauer: Bitte noch eine Wiedergabe! Denn das Sommerspiel im Varietétheater ist regenbogenbunt, schön schrill, ungeheuer bezaubernd, vielfach hinreißend und auch sehr hörenswert. Live-Performance und Playback spielen dabei auf der Bühne Hand in Hand. Denn während die Artisten ihre Kunststücke vorführen, singen sie die größten Hits der letzten Jahrzehnte – okay, sie tun nur so, schließlich heißt die Show ja auch „Playback“.