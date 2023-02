﻿„Zauberhaft“ und verblüffend: Das ist der Magier Jorgos Pampoukidis

Hannover. „Ich war so fasziniert, dass ich gezittert habe“, erzählt Jorgos Pampoukidis. Mit sieben Jahren begegnete er der Zauberei zum ersten Mal. Auf einem Fest in seinem nordgriechischen Heimatdorf bei Thessaloniki trat ein Magier auf. Der junge Pampoukidis saß in der ersten Reihe. Der Zauberer holte ihn als Gehilfen auf die Bühne und drückte ihm einen roten Schwammball in die Hand. Er sollte seine Hand schließen. Als er sie wieder öffnete, waren da plötzlich zwei Bälle. Völlig verblüfft beobachtete er ganz genau, was der Magier tat. „Das war mein Stempel“, sagt Pampoukidis. Nach der Show ging er zu seiner Mutter und verkündete, dass er nun auch Zauberer werden wollte. Statt roter Schwammbällchen zerschnitt er den Putzschwamm seiner Mutter und ahmte die Tricks nach. Damit kam er auch in der Schule gut an: „Plötzlich hatte ich viele Freunde. Auch die Mädchen interessierten sich für mich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wilde Jugend in Hannover

In Griechenland war die Zauberei damals jedoch kaum ein Thema. Seine Faszination rückte in den Hintergrund. Vorerst. Nachdem sein Vater als Gastarbeiter nach Hannover kam, durfte er ihm ein Jahr später hinterherreisen – in das Land der Magie, wie Pampoukidis Deutschland nennt. Während er in Griechenland nicht einmal Bücher zur Zauberei fand, gab es hierzulande den magischen Zirkel mit Seminaren und Messen.

Inzwischen ist er selbst Vollzeitmagier. Mit seinen Programmen tourt er um die Welt. Aktuell steht er in der Show „Zauberhaft“ auf der Bühne des hannoverschen GOP-Varieté-Theaters – so auch an diesem Abend. Bevor er sich stretcht und seinen Auftritt vorbereitet, findet er noch Zeit für ein Gespräch. Seinen Lebensstationen zu folgen, ist gar nicht so leicht. Denn sein Alter ist Illusion, sagt er, genauso wie die schwebenden und verschwindenden Personen in seinen Nummern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jorgos Pampoukidis in Aktion: Mit seinen Illusionen verblüfft er das Publikum des GOP-Varieté-Theaters. © Quelle: Christian Behrens

Seine ersten Jahre in Hannover seien hart gewesen, erzählt er. Der Vater nahm ihn direkt mit auf die Baustelle. Er sollte Heizungs- und Lüftungsanlagen bauen. Später betrieb sein Vater ein griechisches Restaurant in Misburg, in dem er mitarbeitete. Dennoch: „Ich verbinde so viel mit Hannover“, sagt er. Hier habe er seine Jugendfreunde kennengelernt und mit dem DJ und Tänzer von Boney M., Bobby Farrell, die Nächte durchgetanzt.

Mit der Projektion spielen

Nach elf Jahren Hannover zog Pampoukidis nach Stade, südlich von Hamburg. Dort eröffnete er sein eigenes Restaurant. Auf 300 Quadratmetern verzauberte er seine Gäste nicht nur mit Gyros und Fetakäse, sondern erheiterte sie auch mit Karten- und Würfeltricks. Stand er gerade nicht am Herd, probte er seine Illusionen vor dem Spiegel. „Wenn ich mich selbst verblüffen kann, dann ist es Magie.“ So kam ihm die Idee zu seiner Nummer, die ihn international bekannt machte: Er wollte mit sich selbst zaubern. Mit Leinwand und Projektor machte er das möglich. Aus einer Metaxaflasche ließ der Zauberer sein Ebenbild in griechischer Robe erscheinen. Durch eine Leinwand getrennt interagieren die beiden miteinander. Ein Jahr lang hat er die Nummer geprobt – und das meistens nachts. „Früher sind die Menschen später am Abend essen gegangen, häufig erst nach dem Kinobesuch. Ich habe gewartet, bis alle weg waren“, erzählt er. Dann habe er die Tische und Stühle zur Seite geräumt und seine Requisiten aus dem Keller geholt. Vor allem das Timing sei für seinen Trick entscheidend. Das braucht Übung. Manchmal habe er nur drei Stunden geschlafen und stand morgens wieder in der Küche. „So besessen war ich von der Nummer.“

1991 trat er damit bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz auf. „Die Leute waren baff. So etwas haben sie noch nie gesehen“, sagt Pampoukidis. Einen Preis bekam er jedoch nicht. Er war nämlich in der Kategorie für Erfindungen angetreten. Die Jury aber befand die Nummer nicht als gänzlich neu. Er verbucht seine Teilnahme trotzdem als Erfolg: Die Zauberkunstszene war auf ihn aufmerksam geworden. Seine internationale Karriere begann. Nach einem Auftritt in Las Vegas folgten ihm die Agenten sogar bis in die Garderobe. Doch auch wenn er sich in den USA Zuhause fühlte – seine Mutter und Schwester waren mittlerweile nach New York gezogen – wollte er sein Leben in Stade nicht aufgeben. „Hier habe ich meine Familie und meine Freunde. Die verlasse ich nicht einfach.“ Weil er so viel unterwegs war, gab er jedoch Mitte der 1990er Jahre sein Restaurant ab. Stade bleibt er bis heute treu. Am 3. Oktober wird er im Stadeum auftreten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zauberhaft“ im GOP Varieté Theater Noch bis Sonntag, den 26. Februar, ist die Show „Zauberhaft“ im hannoverschen GOP Varieté Theater zu sehen. Karten gibt es online, telefonisch unter (05 11) 30 18 67 10 oder an der Vorverkaufskasse (Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 17 Uhr). Die Tickets gibt es ab 35 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen die Hälfte. Jugendliche, Azubis und Studierende bis 27 Jahren erhalten ihre Platzkarten 25 Prozent reduziert.

Trotz steiler Karriere hat ihm eines lange Zeit gefehlt: Ein Auftritt in Griechenland. „Immer wenn ich daran dachte, kamen mir die Tränen.“ 2017 nahm er schließlich an der griechischen Supertalentshow teil – sein Durchbruch. Inzwischen füllt er dort Veranstaltungshallen mit bis zu 4000 Gästen. Auch Ende 2023 tourt er durch Griechenland und entgeht damit dem norddeutschen Schietwetter.