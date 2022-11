﻿Auftritt des Mützenmanns: Gregory Porter im Kuppelsaal

Hannover. Der Kuppelsaal ist ausverkauft. Das haben vor Gregory Porter nur wenige Künstler des Jazz und Soul geschafft. Ein Barry White etwa. Aber das ist auch schon 30 Jahre her. Was ein Barry White, die Soft-Soul-Ikone mit einem Dutzend Top-10-Hits, in Deutschland vollbrachte, gelingt Gregory Porter ohne einen einzigen Top-10-Single-Hit.

Der Mann mit dem Alleinstellungsmerkmal einer putzigen Ganzkopfbedeckung, die ihm anscheinend angewachsen ist, wird im Kuppelsaal beim Betreten der Bühne gefeiert. als sei er der neue Messias des Jazz. Dabei ist seine Interpretation des Jazz aus dem Geist von Blues, Gospel und Soul eher ein alter Hut. Das gibt er auch unumwunden zu.

In seiner Ehrerbietung an die heilende Seelenkraft authentischer schwarzer Musik huldigt er Sarah Vaughan wie Marvin Gaye, covert die Temptations und Roy Ayers, zitiert Stevie Wonder und James Brown. Und erinnert an die Zeit, als ihn seine Mutter an die Straßenecke in Harlem mitnahm, um für die Armen und Geplagten zu singen („Take me to the Alley“). Vielleicht ist es das, was ihm ein solch großes Publikum beschert? Ob an der Straßenecke, im Ghetto oder im prunkvollen Kuppelsaal vor einem Mehrgenerationenpublikum: Der Mützenmann mit der wundervoll warmen Baritonstimme schafft es einfach mit Musik, die sich nicht verbiegen muss, einen emotionalen Draht zu seinem Publikum aufzubauen.

Eines er großen Mysterien der Musikgeschichte

Warum Porter – lange unbekannt – erst mit 40 seinen Durchbruch schaffte, ist eines der großen Mysterien der Musikgeschichte. Er erinnert an Ikonen wie Lou Rawls, Leon Thomas oder Joe Lee Wilson, die es aber nie so weit schafften wie er. These: Da in unserem reizüberfluteten Informationszeitalter kaum noch jemand Soul & Blues mit dieser emotionalen und ursprünglichen Kraft singt, könnte Porters traditioneller Ansatz fast ein neuer sein.

Porter macht mit seiner ganz eigenen Stimme aus Altem etwas Neues; er transformiert die alten, emotionalen Werte aus dem Soul und Gospel der 60er-Jahre ins Hier und Jetzt. Am besten gelingt ihm diese musikalische Transformation („Don’t be a Fool“) auf einem Hocker sitzend, nur begleitend von seinem Pianisten. Davor und danach wechselt er mit Fingerspitzengefühl zwischen behutsam aufgebauten Balladen („Water under Bridges“) und der lebensbejahenden Euphorie des Gospel („Clap your Hands, „On my Way to Harlem““).

Seine Band hält das Authentizitätsversprechen ihres Bandleaders kongenial ein. Bass und Schlagzeug swingen zwingend, ein Organist und ein weiterer Keyboarder füttern Porters Stimme mit bewusstseinserweiternden Harmonien und ein Saxofonist übersetzt die Gefühlslage von Porters Stimme in stimmige Chorusse.

Es geht um Liebe. Nie war sie wichtiger.

Nach recht genau eindreiviertel Stunden spätestens wissen wir Bescheid, wie die Botschaft des Abends lauten muss: Es geht um Liebe. Nie war sie wichtiger. „No Love Dying“ singt Gregory Porter zum Abschied. Und die Mehrzahl im Kuppelsaal singt mit.

Von Bernd Schwope