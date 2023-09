Melodien zum Träumen bei Chorkonzert im Theater am Aegi in Hannover

Hannover. „Sweet Melodies – to dance and dream“ ist das Motto eines Chorkonzerts am 22. September im Theater am Aegi. Der Groovechor Hannover hat sich dafür den dänischen Mariagerfjord Pigekor eingeladen.

Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus der Jazz- und Popmusik in neuen Arrangements. So wolle man interkulturelle Begegnungen schaffen und Menschen zum Träumen einladen. Höhepunkt werde die Perfomance eines gemeinsamen Songs sein.

Mariagerfjord Pigekor ist ein Pop-Auswahlchor mit 25 Sängerinnen im Alter von zwölf bis 20 Jahren aus der Region Mariagerfjord im Norden von Dänemark. Der 2014 in Hannover gegründete Groovechor setzt sich aus Laien- und semi-professionellen Sängerinnen und -Sängern zusammen. Tickets gibt es zum Preis von 31,50 Euro (ermäßigt 25 Euro) in den HAZ-/NP-Ticketshops.

