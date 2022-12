﻿Der algerische Autor Boualem Sansal stellt im Literaturhaus sein Buch „Abraham oder der fünfte Bund“ vor

Hannover. Es ist ein wilder Ritt, auf den Boualem Sansal das Publikum im Literaturhaus mitnimmt. Knapp 4000 Jahre Religions- und Geistesgeschichte in etwas mehr als zwei Stunden, dazu eine gute Portion Gegenwartspolitik, Gastauftritte von Zenons Schildkröte und Camus’ Sisyphos. Das alles beginnt – im Literaturhaus jedenfalls – mit dem biblischen Patriarchen Abraham, dessen Geschichte der Autor in seinem neuen Buch „Abraham oder der fünfte Bund“ noch einmal neu erzählt, dessen Beginn er allerdings in das Jahr 1916 verlegt.

Abraham, so Boualem Sansal, hätte die politischen Querelen und die Kleinstaaterei im Nahen Osten vor 4000 Jahren beendet – so jedenfalls die Geschichte. „Ich wollte Abraham in einem Kontext wiederbeleben, der der damaligen Situation ähnelt“, sagt Sansal. Das turbulente Weltkriegsjahr 1916 passte, gerade auch, weil die westlichen Mächte zu diesem Zeitpunkt damit begannen, die Reste des Osmanischen Reiches unter sich aufzuteilen. Es geht in Sanals Roman um Erneuerung, aber auch um eine Form von Einigung zwischen politischen und religiösen Bestrebungen – Abraham ist hier als Figur, auf die sich als Stammvater dreier großer Weltreligionen alle irgendwie einigen können, gewählt.

Passagen aus dem Buch liest der Schauspieler Rainer Frank, es gibt eine Stelle vom Anfang mit dem wunderbaren Satz „Das ungestüme Europa zog in unseren morschen Orient ein“, in einem zweiten Teil zieht Abraham durch die Wüste, an seiner religiösen Aufgabe zweifelnd: „Wir sind im 20. Jahrhundert, zum Teufel, wir nehmen solche Drogen nicht mehr“, sagt er an einer Stelle. „Abraham, der die alte Geschichte neu erlebt, aber sie in eine andere Zeit neu einschreibt“, charakterisiert Sansal seinen Roman.

Vision einer neuen Welt

Der Autor, 2011 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, rupft hier an der Wurzel von Christentum, Judentum und Islam und versucht, auch im Gespräch mit seiner Verlegerin Katharina Eleonore Meyer, in gewundenen Antworten eine Vision einer neuen Welt zu zeichnen. Darunter macht er es nicht, und Rose-Marie Soulard Berger, die seine Antworten aus dem Französischen übersetzt, hat Mühe, mit dem Wortschwall Schritt zu halten. Die Aufklärung sei eine „stabile Wahrheit“ gewesen, die Vernunft „ein neuer Weg“, am Ende hätte das aber auch nicht ausgereicht, meint Sansal.

Das Geld, der „König der Zerstörer“

„Braucht der Mensch eine ewige Wahrheit?“ fragt Sansal und gibt sich selbst die Antwort: „Vielleicht kann der Mensch auch mit einer provisorischen Wahrheit zufrieden sein.“ Priorität der Religionen sei „im Moment den Frieden wieder herzustellen. Der Frieden kommt vor den Wahrheiten der Religionen.“ Am Ende stellt Sansal noch seinen aktuellen Essay „Freundschaftlicher, respektvoller und mahnender Brief an die Völker und Nationen der Welt“ vor. Eine „universelle Verfassung“ würde hier entwickelt, sagt Meyer, es ginge um die vier „Zerstörer“ der Welt: „Geld, Religion, Fast Food und Spiele in der Arena“. Frank liest eine Passage über den „König der Zerstörer“, das Geld.

Es ist eine eigenartige Vision, die Sansal – bis 2003 Beamter im algerischen Industrieministerium – in seinen Romanen und Essays entwickelt, eine Art universeller politischer und religiöser Theorie in leichter Sprache, die vieles kritisiert, insbesondere Fundamentalismus jeglicher Art, aber auch vieles zu vereinen versucht, immer mit Blick auf Nordafrika, besonders aber auf Sansals Heimatland Algerien. Die Situation dort macht ihm Sorge: Proteste und Gewalt seien an der Tagesordnung, Journalisten würden inhaftiert, Proteste niedergeschlagen, es würde nicht ausreichend berichtet. „Ich bin fast der einzige algerische Intellektuelle, der nicht in Haft oder im Exil ist“, sagt Sansal.

Von Jan Fischer