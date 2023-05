﻿Lange Beine und farbige Musik: Händel-Festspiele starten mit „Semele“

Hannover. Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen wurden vor mehr als 100 Jahren gegründet und sind inzwischen eines der am höchsten subventionierten Festivals in Niedersachsen. Die Liste der Sponsoren und Förderer füllt im Programmheft zwei ganze Seiten. Doch trotz der großen Tradition und des starken lokalen und überregionalen Engagements scheint das Interesse an den Festspielen vor Ort nicht übermäßig groß zu sein. Zumindest waren bei der wichtigsten Premiere des diesjährigen Programms die knapp 500 Plätze im Deutschen Theater nicht vollständig belegt.

„Semele“ als szenische Produktion

Dass in diesem Jahr mit „Semele“ erstmals ein Oratorium statt der sonst üblichen Opern in szenischer Produktion gezeigt wurde, ist allerdings auch keine große Sensation: Die Unterschiede zwischen beiden Gattungen sind im Fall dieses Stückes dramaturgisch nicht sehr augenfällig. Die etwas freiere Form des Oratoriums aber mag für Händel eine Befreiung vom strengen Korsett der Oper mit seiner unerbittlichen Abfolge von Da-Capo-Arie und Rezitativ gewesen sein – seine Musik wirkt in dem Stück jedenfalls noch heute sehr inspiriert.

Sehnsucht nach Arkadien: Szene aus „Semele“ bei den Händel-Festspielen in Göttingen. © Quelle: Alciro Theodoro da Silva

George Petrou ist ein starker Dirigent

Das wird durch die Aufführung in Göttingen besonders deutlich. Der griechische Dirigent George Petrou, seit dem vergangenen Jahr künstlerischer Leiter der Händel-Festspiele, sorgt für eine sehr farbenreiche, differenzierte und lebenspralle Interpretation. Das Festspielorchester klingt viel wilder und zupackender als unter Petrous Vorgänger Laurence Cummings und begleitet die Sängerinnen und Sänger doch weiterhin sehr hellhörig und differenziert.

Zum Ensemble gehören jetzt auch Größen der Alte-Musik-Szene wie die Mezzosopranistin Vivica Genaux und Tenor Jeremy Ovenden. Die Sopranistin Marie Lys, die in der Titelrolle glänzt, war dagegen schon mehrfach in Göttingen zu erleben. Sie alle tragen musikalisch dazu bei, den Glanz der Händel-Festspiele wieder aufzupolieren.

Viel Publicity: Szene aus „Semele“ in der Inszenierung von George Petrou in Göttingen. © Quelle: Alciro Theodoro da Silva

Lange Beine auf Stöckelschuhen

Die Inszenierung allerdings reicht bei Weitem nicht an dieses Niveau heran. Dirigent Petrou betätigt sich in Göttingen auch als Regisseur – und kommt dabei zu durchaus fragwürdigen Ergebnissen. Er findet zwar einige schöne Bilder und sucht auch die Rückversicherung in der Theatergeschichte, wenn er etwa Arbeiten von Peter Sellars oder aus dem pittoresken Schlosstheater Drottningholm zitiert.

Doch auch bei einer ebenso amourösen wie glamourösen Geschichte wie „Semele“ wirkt es wenig zeitgemäß, wenn die Frauen fortwährend in knappen Hemdchen die langen Beine räkeln oder auf Stöckelschuhen über den Bühnenrand trippeln. Und es lässt sich auch darüber diskutieren, ob man eine Gruppe von Witzfiguren unbedingt wie indische Gurus ausstatten muss. Nach der Premiere gibt es aber einhelligen Applaus.

Wieder am 23., 27. und 28. Mai im Deutschen Theater Göttingen.

