„Halleluja“ in seiner „Kurmuschel“: Rainald Grebe feuerte auf der Berliner Waldbühne trotz schwerer Krankheit eine große Show ab. Im November will er nach Hannover kommen.

Berlin. Erst als der ganze Irrsinn fast zu Ende war, erschallte am Samstagabend noch die berühmte Ödnis-Hymne „Brandenburg“ in der Berliner Waldbühne. „Meine Kurmuschel“ hatte der Liedermacher Rainald Grebe während der vierstündigen Show einmal die 1936 errichtete Freilichtbühne im Charlottenburger Ortsteil Westend genannt. Das passt, denn das Thema Krankheit war den ganzen Abend über präsent. Den Text seines bekanntesten Liedes „Brandenburg“ trug der Kabarettist Grebe (52) dann erst auf Sorbisch vor und schließlich mit Unterstützung der Komikerin Anna Mateur. „In Berlin kann man so viel erleben, in Brandenburg solls mittlerweile Löwen geben“, krächzte die Dresdner Jazzsängerin den Text absichtlich und ein bisschen angepasst auf aktuelle Ereignisse. Und das Amphitheater-Rund grölte mit: „Berliiiiin, Halleluja Berlin“.