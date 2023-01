﻿Ausstellung „Die Suppe“ von Hannes Malte Mahler bei feinkunst

Hannover. Die Rezepte für gute Kunst und ebensolche Speisen ähneln sich: treffliche Zutaten und ein versierter Macher. Bei Hannes Malte Mahler kommt beides zusammen: „Die Suppe“ heißt die aktuelle, überaus bekömmliche Ausstellung, die der Verein feinkunst komponiert hat.

Der ewige Prozess von Leben und Tod

Die Schau beruht auf dem Mahler-Frühwerk. 1996 stand die erste „Suppe“ auf dem Herd, da war der Künstler noch Student, lebte in einer WG auf einem Resthof in Evern bei Hannover. Und das war dann auch so, wie man sich das vorstellt: mit Kühen (glücklich), Ziegen (immer etwas zu meckern) und Gänsen (für Weihnachten). Winterliche Schlachtfeste (so tiergerecht wie möglich) waren regelrechte Happenings mit Freunden, eine Teilhabe am ewigen Prozess von Leben und Tod.

Glückliches Leben auf dem Bauernhof: Hannes Malte Mahler © Quelle: Birgit Streicher

Dabei lud Mahler im April 1996 „zur Suppe“. Auf der Einladung stand: „Die Suppe wird zu Siebdrucken, Zeichnungen und gerührten Gemälden gereicht.“ Es gab richtige Suppe und Suppe in Form von Bildern, die damals das Herzstück des Happenings waren und jetzt bei feinkunst den Mittelpunkt der Schau bilden.

Das Siebdruck-Suppenhuhn

20 schwer eingerahmte Siebdrucke von einem Suppentopf in Draufsicht zeigen eine Art Kochvorgang mit Primärfarben. Immer weiter wird Schicht um Schicht ergänzt, die Farben verlaufen dann in einer Art Dampf – wer den Comicstrip dieser Suppe genau verfolgt, wird unschwer ein blaues Suppenhuhn entdecken.

Zu der Performance von 1996 gehörte noch eine Installation aus einem gedeckten Tisch mit Pötten, in denen – so erinnern sich Teilnehmer – irgendetwas Ekelerregendes auszumachen war. Hier und heute geht es clean zu, die originalen Keramiktöpfe und Porzellangetränkedosen sind reinweiß und mit einem „M“ wie Mahler signiert.

Wo die Schnitzel herkommen: Materialbild von Hannes Malte Mahler © Quelle: Henning Queren

Der Grand Prix der Buletten

Die Kulinarik in allen Formen scheint immer wieder im Werk und in den Aktionen von Mahler auf, angefangen vom in rauen Mengen angebotenen Gummikonfekt bei seinen Atelierfesten bis hin zu Performances wie dem „Grand Prix des Boulettes“ während der Ausstellung „Rummel“ 2007 im Kunstverein. Im Wettbraten mit anderen Künstlern ging es um Punkte in Sachen Konsistenz, Form und Kochstil, die das Publikum vergab. Das wird hier in einer Fotoserie dokumentiert.

Schwer zu tragen:Kochbild von Hannes Malte Mahler © Quelle: Henning Queren

Das Ganze wird ergänzt durch kulinarikbezogene Werke wie das Porträt von Andreas, dem gemütliche Metzger aus Evern, Menschen beim Essen, einem schicksalsschwer an seinem Löffel tragenden Koch, der „Meat History“ und einem konstruktivistisch zerlegten Schwein. Ach ja, Bockwürste gehörten zur prinzipiellen Ausstattung der Mahlerschen Kunstfeste. Und Bier ... Aber das ist eine andere Geschichte.

Eröffnung: 20. Januar ab 19 Uhr (es gibt Suppe). Die Ausstellung läuft bis 19. März bei feinkunst e.V. (Roscherstraße 5).