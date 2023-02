„Alle Drogen sind jetzt aufzubrauchen!“ empfiehlt der Avatar. 5000 Fans feiern Bring Me The Horizon in der Swiss Life Hall in Hannover. Alle Hits, tolle Vorband – und einmal fällt der Computer aus.

Viel Gekreisch um Oli Sykes: Bring Me The Horizon in der Swiss Life Hall.

Hannover. Die Nachwehen der Pandemie sind noch immer spürbar. Auch die Europa-Tournee der britischen Band Bring Me The Horizon musste noch verlegt werden, doch dass Hannover eine Zusatzshow wegen der großen Nachfrage abbekommen hat, ist umso schöner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ausverkauft, 5000 Fans, überwiegend junge Leute, darunter viele Frauen, sind in die Swiss Life Hall gekommen. Und schon bei den Kollegen von A Day To Remember (ADTR) ist viel los. Das Quintett aus Florida spielt Melodic-Core, ziemlich straight und genau, Sänger Jeremy McKinnon ruft „Make some fuckin’ noise, Deutschland!“. Und die Menge geht mit.

Ein Fan als Mikrofonständer

Textsicher ist das Publikum und geradezu manisch am Hoppeln. Zu den Halftimesongs wogt die Menge dann, doch ob die Volltätowierten von ADTR so gut singen können, wie sie klingen, das müsste man wohl ihren Tonmischer fragen. Eingeflogen wird sicher so einiges an Klängen an diesem Abend. „Yeehaw!“ ruft Sänger Jeremy, schwitzt und grinst unter seinem Vollbart hervor, die ersten Crowdsurfer legen los.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glückliche Besucherinnen: Bring Me The Horizon in der Swiss Life Hall. © Quelle: Nancy Heusel

Ihr Set entwickelt sich von Punksongs zu pathetischem Material, wuchtige Grooves werden geprügelt, die Crashbecken zappeln an ihren Ständern. Dafür fehlt ein Mikrofonständer, also kann ein Fan aus der ersten Reihe das Mikrofon für Jeremy halten, etwas unbequem sieht das aus, denn er ist drei Köpfe größer als der Sänger, ist aber eine gute Show.

Nach sieben Jahren wieder in Hannover

Bring Me The Horizon (BMTH) sind nach über sieben Jahren wieder in der Stadt. „Can You Feel My Heart“ heißt der Opener des Quintetts etwas schwülstig. Die Band hat sich 2004 gegründet, spielt harten Metalcore. Die ersten Bierbecher fliegen, die ersten Circle-of-Death entstehen. Im „Happy Song“ erscheinen Ecstasypillen auf den großen Leinwänden, bunte Clips, es ist eine moderne Produktion, die Fans antworten mit ihren Handytaschenlampen.

Eine feine Satire zur Künstlichen Intelligenz folgt, ein Avatar empfiehlt: „Alle Drogen sind jetzt aufzubrauchen!“ Leadsänger Oli Sykes ist ein Role Model, Sexsymbol und Rockstar, hals- und handtätowiert, der 36-Jährige mit brasilianischen Wurzeln kommt gut an. Viel Gekreische um Oli also, „Teardrops“ heißt ihr nächster Song.

Neustart nach dunkler Bühne

Auch die Band aus Sheffield hat ihre Linkin-Park-Momente. Nach dem Song „Mantra“ macht es klack, und die Bühne liegt im Dunkeln. Stromausfall und Neustart nach fünf Minuten, die Computer sind resettet, weiter geht’s, der Hannover-Gig ist eben auch der Tourstart für Europa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sykes hat schwarze Locken, seine Mitmusiker tragen Kurzhaar, sind äußerlich ganz normale Typen. Doch Mainstream geht anders, bei „sTraNgeRs“ ist die ganze Wut und Verzweiflung in der Stimme des Sängers zu hören. Oliver Scott Sykes ist ein wahrer Frontmann, bei seinem Gang durch den Fotograben werden ihm unzählige Hände entgegengestreckt, die Fans zum Hinknien und Aufspringen zu bewegen, ist für ihn eine Leichtigkeit. Sie halten treu ihre Pappschilder mit Song- und anderen Wünschen hoch.

Zur Ballade „Follow You“ steht der Hallenchor, Sykes ist begeistert, es ist ihre erste Show in diesem Jahr. Und nach 80 Minuten voller Emotionen und mit den Zugaben „Obey“ und „Sleepwalking“ geht es zurück in die Nacht.

Am Sonnabend, 18. Februar, gastiert Riverdance in der Swiss Life Hall, am 19. Februar kommt dort The Show – A Tribute to Abba auf die Bühne.