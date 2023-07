Am 19. August wird die 90. Herbstausstellung im Kunstverein Hannover eröffnet. Mit dabei sind neben anderen Degenhard Andrulat, Rolf Bier, Christoph Girardet, Siegfried Neuenhausen und Timm Ulrichs.

Hannover. Im Herbst sind die Künstlerinnen und Künstler aus Hannover an der Reihe. In der Reihe seiner jährlichen Herbstausstellungen widmet sich der Kunstverein Hannover dem Kunstschaffen in der Region. Jetzt steht fest, wer an der nächsten Herbstausstellung – immerhin der 90. – teilnehmen wird, die am 19. August eröffnet und bis zum 22. Oktober in den Räumen des Kunstvereins zu sehen ist.