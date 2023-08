﻿„Zeitlose Schönheit“: Aktfotos mit Ü-60-Frauen aus Hannover

Hannover. Vor vielen Jahren hat eine Modefirma aus München mal ein paar Werbeanzeigen mit Fotos von alten Frauen geschaltet. Richtig alten Frauen. 80 Jahre. 90 Jahre. Falten. Runzeln. Altersflecken. Doch all diese Frauen wirkten lebendig, wirkten sogar – man kann es nicht anders sagen: attraktiv. Schönheit ist, im Gegensatz zu dem, was uns die Fleischbeschauindustrie gemeinhin weismachen will, keine Frage des Alters. Sondern der Ausstrahlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gilt auch dann, wenn der Körper sich hinter keiner Hülle, keiner Kleidung verstecken kann. Dies zu beweisen, sind vier Frauen aus Hannover angetreten. Vier ältere Damen, die sich nackt haben fotografieren lassen.

Der Fotograf hat sich entwickelt

Die „Galerie im Treppenhaus“ befindet sich in der Schlägerstraße in der hannoverschen Südstadt. Hier arbeitet die Psychotherapeutin Barbara Schwartz. Vor Jahren hängte sie ein paar Aquarelle in ihrem Treppenhaus auf, und als ihre Mutter das sah, sagte sie: „Zur Vernissage bereite ich dann etwas Fingerfood vor.“ Schon war die kleine Galerie geboren. Sie kann nur wenige Bilder zeigen, aber das reicht ja oft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Schwartz, 74, hat eine Freundin, Ute Grahn, 68. Sie kam eines Tages mit dem Fotografen Detlef Wothe in Kontakt, der davon sprach, dass er neue, junge Models suche. Ute Grahn sagte: „Du musst nicht diese jungen Dinger fotografieren, du musst uns fotografieren!“ Sie lächelt. „Er war erst skeptisch“, erzählt sie. Wothe, der dabeisitzt, sagt: „Ich habe auch eine Entwicklung gemacht.“

„Zeitlose Schönheit“: Das Model Gabi hat sich nackt fotografieren lassen. © Quelle: Detlef Wothe

Das sieht man. Detlef Wothe, 65, ursprünglich Zahntechniker, fotografiert seit 2020 vorzugsweise junge, schlanke, nackte Frauen. Er verkauft die Bilder an Zeitschriften wie „Penthouse“ und zeigt seine Arbeiten auf Instagram, einer Plattform, die voraussetzt, dass man solche Werke dort verstümmelt, sprich: an den entscheidenden Stellen verpixelt. Auf Instagram darf man Hass verbreiten, aber Brustwarzen verderben die Jugend. Wothes Bilder entsprechen meist dem Standard von Männerzeitschriften. Für die Aktaufnahmen der Frauen um Barbara Schwartz aber ist er, so scheint es, über sich selbst hinausgewachsen.

Für Barbara Schwartz ist das Fotoprojekt, das den Titel „Zeitlose Schönheit“ bekam und an dem sich schließlich vier Frauen beteiligt haben, nicht nur ein fotografischer, sondern auch ein feministischer Akt. „Frauen nach der Menopause“, sagt sie und bezieht sich damit auf immerhin 30 Prozent der weiblichen Bevölkerung, „werden unsichtbar.“

Nur Garstigkeit macht hässlich

Alterung ist unausweichlich, aber nicht notwendigerweise unästhetisch. Das eine oder andere der Ü60-Fotomodelle hat während der Shootings darüber gesprochen, dass inzwischen leider die Brüste hängen. Na und? Bei Männern hängt in aller Regel auch ziemlich viel. Nicht ein makelloser Körper macht schön, sondern eine positive Haltung zum Leben. Hässlich wird man, wenn man garstig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und die glatte Haut der Mädchen in den Männermagazinen hat im doppelten Sinn etwas Oberflächliches. „Es geht dabei“, sagt Wothe offen, „nur um die Hülle.“ Die Körper der älteren Frauen erzählen dagegen ganze Geschichten, von Reifung, von Tiefe, von Zärtlichkeit.

Apropos: Der Akt, nackt fotografiert zu werden, sei „so was von unerotisch“ gewesen, sagt Barbara Schwartz. „Es war sachlich“, ergänzt Ute Grahn. „Aber respektvoll.“ Darum geht es den Frauen: Dass man sie mit Respekt anschaut.

Galerie im Treppenhaus, Schlägerstraße 17, Hannover. 11. und 12. und 18. und 19. August jeweils von 16 bis 21 Uhr, und nach telefonischer Vereinbarung unter (0511) 35324555.

HAZ