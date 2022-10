﻿Kammermusikgemeinde startet mit Albrecht Mayer in die Saison

Hannover. Zum Saisonauftakt der Kammermusikgemeinde mit dem Oboisten Albrecht Mayer und dem Pianisten Fabian Müller ist die Orangerie Herrenhausen gut gefüllt. Das Duo präsentiert ein rein französisches Programm mit Werken von bekannten Komponisten (Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc und Claude Debussy) und weniger bekannten wie Vincent d’Indy und Paul Pierné.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mayer spielt mit überragender Selbstverständlichkeit, er kann mit seiner Oboe Töne wie aus dem Nichts entstehen und sie grazil wieder davonschweben lassen. Pianist Müller glänzt zwischen den gemeinsamen Auftritten mit kurzen Solostücken. Mit seiner fließenden, aber zurückhaltenden Interpretation von Debussys „Clair de Lune“ liefert er einen der Höhepunkte des Programms.

Die Oboe im Klavier

Kunst des Duos: Albrecht Mayer (Oboe) und Fabian Müller (Klavier) bei der Kammermusikgemeinde. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zentrum des Abends, den die Künstler charmant und unterhaltsam moderieren, stehen aber die gemeinsamen Stücke: Wie ein Sinnbild ihres guten Zusammenspiels spielt Mayer in der Sonate von Saint-Saëns einmal direkt in den Korpus des Flügels und bringt dessen Saiten so durch die Oboentöne zum Schwingen. Manchmal fehlt den Interpretationen allerdings etwas Mut zu kompromisslosen Ausbrüchen und ausgereizter Spannung. Und wenn die Musiker die Satzfolge der Sonate von Poulenc verfremdend umstellen, um mit dem spritzigen zweiten Satz enden zu können, verweigern sie dem Werk den Abgesang des bald sterbenden Komponisten als eigentlichen Schluss.

Lesen Sie auch

Am 14. November ist das Simply Quartet mit Streichquartetten von Webern, Schubert und Dvorák zu Gast bei der Kammermusikgemeinde in der Orangerie, am 13. Dezember folgt das Atos Trio mit Werken von Mozart, Korngold und Mendelssohn. Am 17. Januar 2023 kommen Bratscher Nils Mönkemeyer und Pianist William Youn, am 11. Februar 2023 singt Bariton Samuel Hasselhorn die „Winterreise“, Helmut Deutsch begleitet.

Von Mathis Ubben