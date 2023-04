﻿Tanzen wie in Trance mit Andonis Foniadakis Dance Company

Was für eine Kraft und Geschwindigkeit: „Salema Revisited” von der Andonis Foniadakis Dance Company in der ausverkauften Staatsoper.

Hannover. Mehr Energie war selten auf Hannovers Opernbühne, geliefert von der Andonis Foniadakis Dance Company. Das ist das Schöne an den Ostertanztagen, dass hier international ausgewählt wird und so unterschiedliche Tanzstile frei Haus geliefert werden. Nach der ebenso strengen wie wunderbaren Matthäuspassion nun das griechische Stück „Salema Revisited“ aus Griechenland, genauer von Kreta, von dessen Tänzen sich Choreograf Andonis Foniadakis und seine Compagnie inspirieren lassen.

Nicht einmal eine Stunde dauert das Stück – und danach denkt man, länger wäre kaum möglich gewesen. Der Titel erklärt auch schon warum: „Salema“ beschreibt ein Erbeben und ein Schütteln des Körpers, symbolisch auch das Zittern des Geistes im Wahnsinn, was hier in einer international gefeierten Hochgeschwindigkeitschoreografie zelebriert wird.

Muskelstarke Männer-Pas-de-deux

Dabei fängt alles ganz harmlos an. Eine Tänzerin an der Hand eines Tänzers beginnt mit ersten Tanzbewegungen, der Mann bleibt stoisch, das Orchester liefert eine rhythmusbetonte und von griechischer Folklore beeinflusste Tonspur, die fünf Musiker mit teils traditionellen Instrumenten sitzen sichtbar im Bühnenhintergrund.

Tänzerinnen und Tänzer kommen hinzu und es hebt ein überaus akrobatischer Tanz mit einigen neoklassischen, aber auch griechischen Volkstanzelementen an, paarweise oder auch in der kompletten Compagnie, Foniadakis konzentriert sich dabei auf die Bühnenmitte. Bemerkenswert sind die muskelstarken, sprungkräftigen Männer-Pas-de-deux. Die Bühne wird auch mal passagenweise violett ausgeleuchtet, Tanz in der Chorus Line, da wird dann auch geschickt mit Musical- oder Michael-Flatley-Elementen gespielt. Auffällig: „Salema“ ist wohl die Choreografie mit den fliegendsten Frisuren, rückenlang sind die Haare der Tänzerinnen, offen getragen werden die Matten zum Schwingen, Kreisen, Fliegen und Flattern gebracht.

Das Publikum wird von der Band angefeuert

Alles ist aber nur Einleitung für eine Viertelstunde, die Tanzgeschichte schreibt. Die zehn Tänzerinnen und Tänzer versammeln sich im Kreis, der Rhythmus der Kapelle wird immer schneller und schlagwerkgrundierter, im Publikum fangen die Köpfen an zu wippen, die Tänzer geraten mehr und mehr in eine Art Trance. Inspirieren lassen hat sich Foniadakis von der Legende, dass die Griechen beim Kampf gegen die osmanischen Unterdrücker so wild tanzten, dass sie für Dämonen gehalten wurden.

Was für eine Stimmung im Opernhaus, das Publikum wird immer wieder von der Band angefeuert, Arme hoch und klatschen, klatschen, klatschen. Es geht immer weiter, immer schneller, mehr geht doch nicht ... Geht aber doch, Arme und Beine flattern wie unter Starkstrom, verschlingen sich, die Schweißtropfen fliegen, die Menschen drehen sich wie Derwische. Man fühlt sich ein wenig an den „Bolero“ von Maurice Béjart erinnert, nicht ganz so tief und groß, aber von der Energie her kann Andonis Foniadakis mithalten.

Standing Ovations

Danach kommt nichts mehr, wie auf einen Schlag liegen die Tänzerinnen und Tänzer platt auf dem Bühnenboden zu einem minutenlangen Klagegesang, erheben sich verzögert, schreiten in den Bühnenhintergrund zum Orchester, langsam wird es dunkel – und dann noch einmal richtig laut im ausverkauften Opernhaus, Riesenjubel und viele erheben sich, um einen außergewöhnlichen Tanzabend zu feiern.