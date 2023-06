﻿Tanzen an der Tankstelle: 25.000 feiern Rapper Apache 207 auf der Expo-Plaza

Kostenfrei bis 13:01 Uhr lesen

Polizei ermittelt

Brandstiftung? 10.000 Euro Schaden nach Container-Brand in Garbsen

Die Polizei in Garbsen ermittelt wegen Brandstiftung: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend mehrere Müllcontainer an der Ecke Im Kleegrund/Planetenring im Stadtteil Auf der Horst angezündet.