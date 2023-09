﻿Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Mary Roos und Wolfgang Trepper sind zurück im Aegi

Hannover. Eigentlich sollte es diese erfolgreiche, oft ausverkaufte Musik-Comedy-Show gar nicht mehr geben. Ende 2018 gab es die letzte Vorstellung von „Nutten, Koks und frische Erdbeeren – Die Geschichte des deutschen Schlagers“, die bis dahin 150.000 Zuschauer erreicht hatte, wie es heißt es. Man wolle kürzertreten, gaben die Grand Dame des Schlagers Mary Roos und Kabarett-Kodderschnauze Wolfgang Trepper einstimmig bekannt. Doch daraus wurde nichts.

Die Nachfrage war ungebrochen. Es entstand das Nachfolgeprogramm mit dem rustikalen Titel „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß’ auf die Erdbeeren“, das von der Corona-Pandemie ausgebremst wurde, nun aber mit vollem Schwung durch die Lande rollt. Am Samstagabend gaben Schlagerikone Roos und der „König des Verrisses“ Trepper im ausverkauften Theater am Aegi, in dem sie oft zu Gast waren, ihre 297. Vorstellung.

Trepper lobt Jürgen Drews

Mit einem Begrüßungsjubel wird das Duo empfangen. Auch in der zweiten Ausgabe bleibt das Erfolgskonzept dieses witzigen Comedy-Dauerbrenners erhalten: Der deutsche Schlager wird durch Trepper ordentlich durch den Veriss-Quirl gedreht und durch Roos gleich wieder auf das Podest gehoben.

Grand Dame des deutschen Schlagers: Mary Roos im Theater am Aegi. © Quelle: Katrin Kutter

Es gibt neue, lustige Hintergrundgeschichten aus der Welt des Schlagers, der „Neuen Deutschen Welle“ und des Fernsehens – und die Vier-Mann-Band wurde um eine Sängerin erweitert. Allerdings gibt es keinen Tanz mehr von Roos mit einem von ihr selbst ausgesuchten Herrn aus dem Publikum.

Originelle Zeitreise mit Mary Roos

Die Rollen bei diesem originellen Comedy-Kabarett-Livemusik-Talk-Mix bleiben klar abgesteckt: Roos bleibt als ruhige, freundlich-sympathische Zeitzeugin in wechselnden schicken Kostümen sie selbst, und er ist der witzig-wortgewaltige Lästerer, der deutsche Schlagertexte oft für schwachsinnig hält. Ebenso analysiert er witzig alte und neue TV-Shows und Serien. Es ist zum Brüllen komisch, wie Trepper urige Hintergrundgeschichten zu alten TV-Krimis wie „Der Kommissar“ und „Derrick“ präsentiert – und zum Roos-Lied „Pinocchio“ lustig hölzern tanzt und aus seiner Kino- und TV-Jugendzeit berichtet.

Lustiger Lästerer: Wolfgang Trepper im Theater am Aegi. © Quelle: Katrin Kutter

Viele Dauerlacher gibt es auch bei Treppers Part „Alte TV-Werbung-Raten“, bei dem das Publikum gerne mitmacht. Es werden viele lustige Retro-Geschichten geliefert, die von dem Duo oft in den Bezug auf die Gegenwart gesetzt werden. Aber Trepper lobt auch: Jürgen Drews (ein Top-Banjo-Spieler) und weitere Musikstars (Die Humpe-Schwestern, Pop-Komponistinnen).

Kurz vor Ende wird er ernst: Gerade in diesen Zeiten dürfe und solle es aber auch Unterhaltungsprogramme geben, „sonst wird man verrückt“. Zustimmender Applaus. Die Show tut gut und ist ein Riesenspaß, dazu ist sie eine originelle Zeitreise. Am Ende ihres gut zweieinhalbstündigen Programms gibt es kräftigen Jubel und stehende Ovationen. Mit der Zugabe, dem Ohrwurm „Ohne dich“ von der Münchener Freiheit, verabschieden sie sich – um anschließend im Foyer noch fleißig Autogramme zu geben.

Das Programm ist wieder am 4. und 5. Dezember 2024 im Theater am Aegi zu erleben.

