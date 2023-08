Karolina Kuszyks Buch „In den Häusern der anderen“ schildert den Umgang mit dem deutschen Erbe in Westpolen. Wie eine Ethnologin im eigenen Land skizziert sie den wechselvollen Umgang mit dem „deutschen Plunder“ – wie die Polen die Hinterlassenschaften der Geflüchteten nannten. Am 7. September stellt Kuszyk ihr preisgekröntes Sachbuch im Literaturhaus Hannover vor.

Hannover. „Gasthof zur Hoffnung“: So steht es auf Deutsch in verblichenen Buchstaben an der bröckelnden Fassade eines alten Hauses. Davor steht Karolina Kuszyk. Das verfallene Gebäude hat die Autorin in Legnica entdeckt, wo sie 1977 geboren wurde. Schon als Kind war sie in ihrer polnischen Heimatstadt fasziniert von den unverständlichen Aufschriften in einer fremden Sprache, auf die sie immer wieder stieß – auf Gegenständen, Häuserwänden und Grabsteinen.