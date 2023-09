﻿„Wir sind an Grenzen gekommen“ – Jeremias über das neue Album

Jeremias Heimbach, zwei Jahre sind vergangen seit „Golden Hour“. Jeremias sind in der Zeit sehr groß geworden. Und doch klingt „Von Wind und Anonymität“ nach einem Krisenalbum. Wie ist es euch ergangen?

Ja, es stimmt. Das Album ist viel melancholischer als das davor. Es reflektiert die letzten zwei Jahre. Wir haben in dieser Zeit mehr als 70 Shows gespielt, manche mit Panikattacken hinter der Bühne. Erfolg ist manchmal komisch. Oft war es schwer. Aber: Es geht uns gut – wieder. „Wir haben den Winter überlebt“ heißt: Wir haben es geschafft! Wir haben es irgendwie geschafft, uns wieder zusammenzureißen und musikalisch auf einen Nenner zu kommen. Am Ende sind wir dankbar für die Erfahrungen.

Was hat das mit der Band gemacht?

Wir sind stärker zusammengewachsen. Wir haben vom letzten Jahr sehr viel gelernt. Wir haben lange den Ehrgeiz gehabt, möglichst nicht so viel Geld auszugeben. Wir haben zum Teil zu fünft auf dem Boden eines Hotelzimmers gepennt. Bloß kein Nightliner; ein Sprinter reicht, und den kann ich auch selber fahren, neun Stunden bis zum nächsten Auftritt, und dann noch ein Konzert geben. Wir sind damit an Grenzen gekommen. Plötzlich steht man sich wie Geschäftsleute gegenüber.

Die Band Noch als Schüler gründeten Jeremias Heimbach, Pianist und Sänger mit Knabenchorvergangenheit, und Gitarrist Oliver Sparkuhle die Band, aus der Jeremias werden würde. 2018 kamen Schlagzeuger Jonas Wirth und Bassist Ben Hoffmann hinzu. Erfolgsproduzent Tim Tautorat (Faber, Provinz, Lena & Linus) nahm die Hannoveraner unter seiner Fittiche. Nach zwei sehr erfolgreichen EPs erschien 2021 das Debütalbum „Golden Hour“, das prompt auf Platz neun der deutschen Albumcharts landete. Das Konzert von Jeremias am 14. Oktober in der Swiss-Life-Hall ist ausverkauft. Für ein exklusives Unplugged-Konzert am 28. November im Musikzentrum gibt es noch Karten.

Eine Band wird schnell zur Firma…

Es ist wie ein Start-up. Wir haben unsere Lektionen gelernt. Heute gönnen wir uns einen gewissen Komfort. Und wir haben uns Zeit genommen: Freizeit – und Zeit, das Album aufzunehmen.

„Nicht Bach oder Händel“

Heraus kommen dann Sätze wie „Vergiss mein Gesicht, es geht nicht um mich“ aus dem Song „Clown zum Freak“ …

Exakt. Es geht nicht um uns. Demut ist wichtig. Was wir machen, macht Spaß und offenbar viele Leute glücklich, aber es ist nicht Bach oder Händel. Es ist wichtig, das nicht zu verwechseln, auch sich selbst nicht damit zu täuschen. All diese Erfahrungen haben wir gemacht. Darum: Es geht nicht um mich, es geht um das, was du hörst.

Trotzdem sind die Lieder teils sehr persönlich, sehr privat, zum Beispiel „Da für dich“, das du für euren Gitarrist Oliver Sparkuhle geschrieben hast. Besteht die Kunst darin, dass es trotzdem allgemeingültig wirkt?

Hättest du mich das vor vier Jahren gefragt, hätte ich das bejaht. Inzwischen habe ich nicht mehr diesen Anspruch. „So viele Augen schauen gierig auf dein scheues Ich“ – das geht an Olli, der diese Probleme hatte. Ich weiß nicht, ob sich so viele Menschen damit identifizieren können …

Ich denke: alle Heranwachsenden, die plötzlich vor einer Gruppe Menschen stehen.

Und es ehrt mich natürlich, dass sich Menschen damit identifizieren können. Das ist wunderbar und vielleicht auch die Essenz dessen, was uns ausmacht. Aber hier ging es darum, etwas für Olli zu machen und nicht für 1,3 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

Und dann spielt er im fertigen Song dieses Gitarrensolo, das wirkt wie ein Befreiungsschlag.

So habe ich das auch empfunden.

Das Album „Deine Seele kommt nicht nach, sie braucht noch Zeit für sich“, singt Jeremias Heimbach. „Da für dich“ heißt das Lied, eine Freundschaftserklärung. Er hat es für Oliver Sparkuhle geschrieben, als dem schlecht ging. Er hat ihm eine WhatsApp-Nachricht mit der ersten Demo geschickt. Jetzt ist das zarte Lied, das in ein wuchtiges Gitarrensolo Sparkuhles mündet, ein zentrales Stück vom neuen Jeremias-Album „Von Wind und Anonymität“. Ein anderes heißt: „Wir haben den Winter überlebt“. Das hannoversche Quartett hatte viel Rückenwind in den vergangenen Jahren, ist von einem Geheimtipp zur Pophoffnung aufgestiegen, von den kleinen Clubs in die großen Hallen. Stürmische Zeiten. Und so erzählt „Von Wind und Anonymität“ eben auch von Krisen, in „Egoist“ ganz konkret vom Rückzug Heimbachs nach Berlin, in „Clown zum Freak“ vom eigenen Kunstwollen und in „Da für dich“ von persönlichen Krisen und deren Bewältigung in Freundschaft. Heimbach, Sparkuhle, Ben Hoffmann und Jonas Hermann sind hörbar gereift. An die Stelle von Sturm und Drang und jugendlichem Kummer sind erwachsene Melancholie und eine große Sicherheit getreten, auch im Umgang mit den musikalischen Mitteln. Natürlich gibt es noch die Indiediscopeitschen wie „Verrückt“ oder die sanften Balladen wie „Julia“. Mit „97“, eingespielt mit dem Knabenchor Hannover, wird gar die Grenze zum Kunstlied übertreten. Jeremias zeigen mit ihrem neuen Album deutlich, dass sie nicht nur ein juveniles Strohfeuer entzünden können. Die Hannoveraner haben das Zeug zum Dauerbrenner.

Auch sonst haben Jeremias das musikalische Spektrum erweitert, bis hin zu chorischen Elementen. Kommt da die alte Knabenchor-Hannover-Zeit durch?

Du spielst auf „97“ an, oder? Das war am Anfang eine Klavierballade. Dann haben wir zusammengesessen und festgestellt, dass wir schon so viele Klavierballaden haben. Also habe ich ein Chorarrangement geschrieben, das am Ende wirklich der Knabenchor Hannover zur Freude aller eingesungen hat. Auch darauf bin ich sehr stolz.

Umzug nach Berlin

Du bist nach Berlin gezogen. Musstest du, wolltest du raus aus Hannover?

Es wurde immer anstrengender. Ich konnte kaum noch entspannt in eine Kneipe gehen und damit nicht mehr so gut umgehen. In Berlin stelle ich mich vor und sage: „Hallo, ich bin Jeremias.“

Seid ihr noch aufgeregt, wenn ein neues Album kommt?

Im Kern: ja. Die Abläufe wiederholen sich, aber dieses krasse Gefühl von „Jetzt können alle meine Geschichte hören“ kann einem niemand nehmen, und das wird hoffentlich bis zum letzten Lied so bleiben. Für Olli ist ein Song fertig, wenn man das Master hat. Aber als neulich „Da für dich“ erschien, bei dem er im Fokus steht, rief er am nächsten Tag an und meinte: „Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn das alle wissen.“

Wir haben damals miteinander gesprochen, als der erste Capitol-Auftritt anstand, und ihr sagtet, dort hättet ihr immer schon spielen wollen. Jetzt wird es die Swiss-Life-Hall. Geht es euch damit ähnlich?

Capitol ist definitiv die romantischere Geschichte. Daran sind wir jeden Tag vorbeigefahren. Und vielleicht liegt es auch in unserer Natur, dass wir nicht die ausverkaufte Swiss-Life-Hall sehen, sondern die unausverkaufte ZAG-Arena (lacht). Das ist das Spiel.

Unplugged im Musikzentrum

Und dann ist da noch dieses kleine Unplugged-Konzert im Musikzentrum…

Eine spontane Idee. Als Band und auch als Einzelpersonen sind wir Freunde des Kontrasts. Wir fahren jetzt mit 20 Leuten los, einem Truck und einem Nightliner, 50.000 verkaufte Karten. Wie schön ist es dann, so eine kleine intime Sache zu machen?! Wir waren für die visuelle Umsetzung des Albums auf Fuerteventura. Mehr oder weniger aus der Not heraus haben wir die Songs akustisch gespielt. Dabei sind unglaublich schöne Versionen entstanden. Es wäre schade, die nicht auch zu präsentieren. Und das Musikzentrum ist sowieso unser zweites Zuhause.

Schützt ihr euch heute anders als Band?

Wir sind jetzt zu fünft unterwegs, mit der Pianistin Käthe Johannig. Und vor dem Konzert und danach sind nur wir fünf in einem Raum, und jeder hat der Reihe nach, die Möglichkeit zu sagen, wie die Woche für ihn war, wie er sich fühlt, wie die Show für ihn war, was ihn belastet, was er geil fand. Das macht uns sensibler füreinander. Wenn man Kommunikation aufbaut, ist man schon auf dem Weg zur Lösung.

Als wir vor zwei Jahren miteinander gesprochen haben, hat Olli zum Schluss gesagt: „Die Seelen sind frei, die Herzen sind rein. Alles ist toll momentan.“ Gilt das noch?

Es gilt wieder. Und es gibt nichts, worauf wir stolzer sein könnten.

