Bloß nicht stehen bleiben: Passepartout stellt neue EP „Patina“ am 6. Oktober im Capitol vor

Hannover. Wer Werbung für sein Konzert machen will, hat Möglichkeiten: Plakate, Flyer, Social Media, so was ist Standard. Der hannoverschen Band Passepartout war das zu normal. Also spielen sie seit Wochen Straßenmusik. Aus Passepartout wird dann „Brasspartout“ mit Flöte, Trompete, Saxofon, Rap und Gesang. Genial! Kleine Guerilla-Musik-Happenings auf Limmerstraße und Lister Meile, auf der Strandleben-Wiese – Hingucker, Applaus, und immer wieder ein paar Tickets für die Show am 6. Oktober im Capitol am Schwarzen Bären verkauft.

Einmal im „Capi“ auf der Bühne zu spielen – das ist für viele Musikerinnen und Musiker in Hannover so eine Art Endstation Sehnsucht. Auch für die Band um Rapper Mathias Müller und Julia Scheeser, neuerdings als Sängerin dabei. Umbesetzungen, Veränderung, niemals stehen bleiben: Das ist, wenn man so will, die DNA von Passepartout. Aber spätestens jetzt ist die Band einfach mal dran und reif fürs Capitol.

Mal neue Gesichter sehen: Julia Scheeser (vorn) singt neuerdings bei der Band Passepartout. © Quelle: Passepartout

Dort stellt die All-Star-Truppe aus dem Dunstkreis der Musikhochschule die neue EP „Patina“ vor, die gerade erschienen ist. Auch da gilt die Devise: niemals stehen bleiben. Die Sängerin rappt jetzt auch, der Rapper singt, und dann gibt’s neben dem coolsten Saxofonisten der Stadt, Laurenz Cedric Wenk, noch Conrad Czielinski, der das Kunstwerk beherrscht, gleichzeitig Querflöte zu spielen und zu beatboxen. Atemberaubend.

Von der Angst vor dem Stehenbleiben handeln auch die neuen Songs. Von der Angst vor Nostalgie und vor „Patina“ (Textauszug: „... so schön wie’s niemals war, komm, ich verklär’s dir noch mal“) oder vom Beziehungs-Hopping, wenn wieder mal das „Haus in Flammen“ steht.

Fragt sich: Wenn das einzig Bleibende der ewige Aufbruch ist, was kommt dann als Nächstes für Passepartout? Rapper Mathias Müller gibt sich da irgendwie sehr hannöversch, typisch für die Stadt, die eben auch ein Teil der Passepartout-DNA ist. Stadionkonzerte zu geben, sagt er, sei gar nicht sein Ziel. „Aber auf diesem legendären Hannover-Weihnachtskalender will ich irgendwann drauf sein“, sagt Müller. Na, dann mal los: Die Scorpions und die Furys, die waren da schon abgebildet – und die haben auch alle irgendwann mal im Capitol gespielt.

Das Konzert am 6. Oktober im Capitol am Schwarzen Bären beginnt um 20 Uhr. Support ist die hannoversche Sägerin Suzan. Karten für 18,20 Euro gibt es im Vorverkauf unter tickets.haz.de

