Da waren’s nur noch vier: Die hannoversche Band Terry Hoax hat sich von ihrem langjährigen Gitarristen Jens Gallmeyer getrennt – und arbeitet an einem neuen Album.

Hannover. Die Nachricht in den sozialen Medien ist so nüchtern, wie sie es in Fällen wie diesen immer ist. „Leider haben sich unsere Wege und die unseres Gitarristen Jens Gallmeyer getrennt“, vermeldet die hannoversche Band Terry Hoax. „Wir danken Jens für fünfzehn gemeinsame Jahre. Für sein unermüdliches Engagement und seine Kreativität.“ Bassist Kai Schiering möchte auf Nachfrage auch nicht weiter ins Detail gehen. „Es kommt vor in der Musik, dass sich die Wege trennen.“ So sei das auch hier, kein Drama, kein böses Blut.