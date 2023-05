﻿Plötzlich gekündigt: Step by Step hat keine Räume mehr

Hannover. Matthias Brodowy ist eigentlich ein ganz gelassener Mensch. Doch was gerade seinen Freunden Rosalie Held (26) und Chris Vogt (52) in der Tanzschule und Kleinkunstbühne Step by Step widerfahren ist, versetzt seine ruhige Seele in Aufruhr. Denen wurde ganz plötzlich gekündigt – schon Ende Mai müssen sie aus den 420 Quadratmeter großen Räumen raus. „Das ist allerfeinster Raubtierkapitalismus“, schimpft Brodowy: „So kann man mit Menschen nicht umgehen, hier wird mal eben eine gut laufende Kleinkunstbühne einfach so platt gemacht“, sagt der Entertainer: „Das ist wirklich zynisch!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch, 17. Mai, lädt er daher ab 20.20 Uhr mit Freunden, darunter dem Comedy-Duo Uwe Janssen (58) und Imre Grimm (50), zum Benefizabend für Step by Step ein. Der Eintritt (ab 22 Euro) geht komplett an die Tanzschule. „Allein können sie den Umzug gar nicht wuppen“, sagt Brodowy. „Vielleicht können wir mit dem Abend Lagerräume für sie bezahlen.“

Kündigung aus heiterem Himmel

Zum Hintergrund: Vor 28 Jahren hatte Chris Vogt (52) die 420 Quadratmeter große Tanzschule in den Räumen in der Melanchthonstraße eröffnet, seit 16 Jahren hat er dort außerdem eine Bühne für Kleinkunst etabliert. „Wir haben immer pünktlich die Miete bezahlt. Sogar in der Corona-Zeit haben wir, obwohl wir nicht öffnen konnten, zweimal eine Mieterhöhung akzeptiert“,sagt Vogt und schüttelt den Kopf. „Andere haben auf Miete verzichtet, wir durften noch mehr zahlen.“ Sie hätten zugestimmt, weil sie davon ausgegangen seien, dass sie langfristig Mieter blieben. Vergangenes Jahr haben sie sogar noch mal 45.000 Euro investiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch am letzten Februartag dieses Jahres kam die Kündigung mit dreimonatiger Frist ins Haus. Für Vogt, der damit überhaupt nicht gerechnet hat, ein Schlag ins Gesicht. Natürlich war das Jahr mit Auftritten, Veranstaltungen durchgeplant, ebenfalls stehen bei der Tanzschule viele Kurse und Unterrichtsstunden auf dem Programm. Doch damit ist jetzt Schluss, stattdessen heißt es: einpacken, unterstellen, auflösen. Bühnenequipment, Musik- und Lichtanlage, der Konzertflügel, Verstärker, Stühle – alles muss jetzt irgendwo gelagert werden. Der Vermieter soll bereits einem Nachmieter, einer Kampfsportschule, die Räume versprochen haben.

Aus und vorbei: Der Tanzschule Step by Step wurde gekündigt. Damit sind auch große Veranstaltungen wie der beliebte Weihnachtsball oder das geplante Purple-Schulz-Konzert in Gefahr. © Quelle: Nancy Heusel

Das Besondere an der Bühne von Step by Step: „Es ist die bunte Mischung, die das Programm ausgezeichnet: Hier gab es Musik, Kabarett, Varieté und Party“, erzählt Brodowy. Purple Schulz (66), Bodo Wartke (45), Bill Ramsey (90) sind hier unter anderem aufgetreten und natürlich zahlreiche hannoversche Musiker und Künstler.

Ramsey spendet Boxen

„Als Bill Ramsey hierher kam, war er ganz begeistert. Nur in der einen Ecke war seiner Meinung nach der Sound noch nicht perfekt“, erinnert sich Vogt: „Da hat er uns einfach zwei Boxen geschenkt.“ Ramsey ist nicht der einzige Künstler, der sich so verbunden gefühlt hat und noch bis kurz vor seinem Tod Gast war. Den großen Kronleuchter im Flur haben beispielsweise Freunde der Tanzschule gestiftet, auf der Wand neben der Eingangstür haben sich eindrucksvoll alle Künstler verewigt, Brodowoys Sprüche zieren kleine Beistelltische.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brodowy setzt nun auf die Mund-zu-Mund-Propaganda: „Wer eine Idee oder gar passende Räumlichkeiten hat, soll sich melden!“, ruft Brodowy auf. Bis dahin versuchen Chris Vogt und Rosalie Held, den Betrieb mit Übergangslösungen aufrechtzuerhalten. Im Bahnhof Leinhausen können einige Kleinkunstabende stattfinden, die Tanzschule kann erst einmal bei der Tanzakademie Natalie Speers in der Königsworther Straße unterkommen.