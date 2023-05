﻿Magische Matinee: Cody Stone zaubert am Pfingstsonntag im Apollo

Kostenfrei bis 12:16 Uhr lesen

Statistik

Die Bevölkerungszahlen in der Region Hannover sind weiter auf Rekordkurs – nicht aber in der Stadt Seelze. Diese verliert im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres einen Einwohner. Insgesamt haben 35.519 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Seelze.