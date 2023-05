﻿Comix am Steintor feiert Geburtstag mit Zeichnerstars wie Flix

Hannover. 20 Jahre gibt es jetzt Comix, das hannoversche Fachgeschäft für Comics und Graphic Novels an der Goseriede. Der Ladengeburtstag wird am Sonnabend, 6. Mai, groß gefeiert. Schon in den Tagen zuvor gibt es eine Rabattaktion. Am 6. Mai selbst geht es um 9.30 Uhr los. Die Comix-Betreiberinnen Katinka Kornacker und Swantje Wieland haben dazu bekannte Zeichner eingeladen.

So ist der Berliner Comickünstler Felix Görmann alias Flix („held“, Schöne Töchter“) zu Gast, der zuletzt als erster Deutscher Furore machte, als er Geschichten mit den frankobelgischen Figuren Spirou und Marsupilami gestalten durfte („Spirou in Berlin“, „Das Humboldt-Tier“). Aus der Region, vom Steinhuder Meer, kommt der Cartoonist Miguel Fernandez („Gegen den Strich“). Dritter im Bunde ist Ingo Römling, der nach Achtungserfolgen mit eigenen Serien wie „Malcolm Max“ inzwischen als erster deutscher autorisierter Disney-Zeichner auf dem umkämpften US-Markt Fuß fassen konnte und dort „Star Wars“-Comics zeichnet.

Die Signierstunden laufen von 15 bis 17 Uhr. Außerdem gibt es ein Glücksrad mit zahlreichen Gewinnen, außerdem schauen die „Star Wars“-Fans vom hannoverschen Verein „The Northern Outpost“ vorbei.