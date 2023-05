﻿Comix am Steintor feiert Geburtstag mit Zeichnerstars wie Römling

Comix, Hannovers Fachgeschäft für illustrierte Literatur, feiert am 6. Mai seinen 20. Geburtstag. Zum Gratulieren und Signieren schauen Zeichnerstars wie Disney-Zeichner Ingo Römling.

Hannover. 20 Jahre gibt es jetzt Comix, das hannoversche Fachgeschäft für Comics und Graphic Novels an der Goseriede. Der Ladengeburtstag wird am Sonnabend, 6. Mai, groß gefeiert. Schon in den Tagen zuvor gibt es eine Rabattaktion. Am 6. Mai selbst geht es um 9.30 Uhr los. Die Comix-Betreiberinnen Katinka Kornacker und Swantje Wieland haben dazu bekannte Zeichner eingeladen.